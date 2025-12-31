Ông Nguyễn Phú Hoàng làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

TPO - Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Phú Hoàng tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 31/12, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 200 đại biểu.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cho biết, giai đoạn 2023-2025, Công đoàn Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động sau khi sáp nhập.

Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

Toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 30.600 đoàn viên, thành lập mới 188 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn. Tỷ lệ doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn đạt 93%. Gần 400 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và điều kiện làm việc tại doanh nghiệp.

Tại đại hội, ông Đoàn Đức Hân - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã công bố quyết định của Tổng Liên đoàn LĐLĐ về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 Ủy viên Ban Chấp hành. Trong đó, có 13 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Phú Hoàng được chỉ định tiếp tục làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng. 4 Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Đoàn Văn Sự, Hồ Công Dương, Vũ Thị Oanh, Phan Thanh Thái.

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa I.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đề ra 3 khâu đột phá gồm: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương; phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

Cùng với đó là 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động.





