Xã hội

Google News

CSGT TPHCM phân luồng, phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ Tết

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an TPHCM đã túc trực phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tạo thuận lợi để người dân về quê trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026. Tại một số nơi, CSGT phối hợp với các đơn vị phát nước suối miễn phí cho người dân.

Chiều 31/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an TPHCM đã đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn địa bàn, phục vụ người dân đi lại an toàn trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Lực lượng CSGT TPHCM túc trực tại các cửa ngõ ra vào TPHCM chiều 31/12.

Theo Phòng CSGT, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày (từ 1/1 đến hết 4/1/2026), nhu cầu đi lại, mua sắm, du lịch, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp dự báo tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn và phức tạp về trật tự đô thị.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT đã chủ động xây dựng phương án tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với phương châm “phân luồng trung tâm, an toàn cửa ngõ, văn minh đô thị”.

z7384953937997-2728840af963a893922f0647f22757d5.jpg
Chiến sĩ Đội CSGT An Lạc thực hiện điều tiết giao thông trên trục Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ).

Cụ thể, Phòng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường diễn ra hoạt động chào mừng năm mới; tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát giao thông, phối hợp với các cơ quan báo chí cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Đồng thời, lực lượng CSGT phối hợp Sở Xây dựng rà soát các công trình hạ tầng đang thi công, yêu cầu thu gọn vật tư, bố trí người điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn ứ.

z7385068059805-864295737784a87c094ecd8ec2ccb03c.jpg
z7385068042514-bd4e61a2d00d9181e593ced1eeaaa0b0.jpg
Chiến sĩ Trạm CSGT Đa Phước tặng nước miễn phí cho người dân.

Tại các cửa ngõ ra vào thành phố, tuyến dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe, nhà ga metro và khu vực tổ chức lễ hội, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi dễ dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người, quá tải, quá khổ; dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng quy định; xử lý tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng...

z7385068035961-cd3a423af540efcc3125f4b33402f3cc.jpg
Chi đoàn Trạm CSGT Đa Phước - Phòng CSGT phối hợp với Đoàn xã Bình Hưng tổ chức phát hơn 5.000 chai nước suối cho người dân về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý xe 3-4 bánh tự chế, xe lôi, xe kéo gây mất an toàn giao thông; đẩy mạnh xử phạt vi phạm qua hình ảnh...

Phòng CSGT cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, lái xe ký cam kết không đưa phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật tham gia giao thông, không vi phạm quy định về tải trọng, số người, điểm dừng đỗ và không sử dụng tín hiệu ưu tiên trái phép.

Nguyễn Dũng
