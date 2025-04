Bản tin 8H: Phân công thêm nhiệm vụ cho 3 thứ trưởng

TPO - Các Thứ trưởng Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, được kiện toàn làm thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 15/4/2925 kiện toàn thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định, kiện toàn thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) là đại diện lãnh đạo các Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ. Đó là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Duy Hoàng, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên thường trực, thay ông Ngô Hải Phan (được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng).

Chiều 15/4, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 39, khóa XI, thông qua phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Hiện TPHCM có tổng cộng 273 phường, xã, thị trấn, trực thuộc TP Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện ngoại thành. Theo phương án mới được thông qua, TPHCM sẽ sáp nhập, tổ chức lại để chỉ còn 102 phường, xã. Việc này nhằm bảo đảm cấp xã không trở thành “cấp huyện thu nhỏ”, tránh tình trạng quản lý dàn trải, quy mô dân số hoặc diện tích quá lớn gây khó khăn trong việc tiếp cận và phục vụ người dân.

Tỉnh ủy Tuyên Quang - Hà Giang vừa ban hành Quyết định số 01-QĐ/TU ngày 14/4/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất hành chính tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Ban Chỉ đạo có 2 Trưởng ban là bà Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang và ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. 18 Phó Trưởng ban là các Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh của 2 tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang.

Chiều 15/4, lực lượng chức năng huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ hai người mất tích nghi do bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn suối Lùng Cù, xã Lùng Thàng.Sáng 13/4, Công an xã Lùng Thàng nhận tin báo có dấu hiệu có người bị cuốn trôi tại khu vực suối Lùng Cù sau cơn mưa lớn vào tối trước đó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy không biển kiểm soát cùng ví da, giấy tờ tùy thân mang tên Liều A Vư (SN 1998, ngụ bản Can Tỷ 1, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ). Chiều 14/4, thi thể nạn nhân đầu tiên là Liều A Thanh (trú cùng bản với Liều A Vư) được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1,5 km. Đến 16h40 ngày 15/4, thi thể anh Liều A Vư được phát hiện tại bản Tà Tủ, xã Nậm Tăm, cách nơi xảy ra tai nạn hơn 10 km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 17/4, khu vực này có nắng nóng cục bộ. Ngày 16/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng cục bộ, một số nơi xuất hiện mưa dông; từ ngày 17/4 khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Ngày 15/4, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đến viếng Đại úy Nguyễn Văn Kha (cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy), hy sinh trong lúc bắt đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h tối 14/4, khi tuần tra trên kênh xáng Nàng Mau, tổ công tác của Đại úy Nguyễn Văn Kha và hai cán bộ khác phát hiện 2 đối tượng dùng ghe cào dùng có kết nối điện đánh bắt thủy sản trái phép. Hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra, tăng ga bỏ chạy mà không ngắt nguồn điện, đâm vào phương tiện của công an, làm Đại úy Kha rơi xuống sông mất tích. Thi thể Đại úy Kha được tìm thấy khoảng hơn một giờ sau. Bước đầu xác định Đại úy Nguyễn Văn Kha bị điện giật dẫn đến hy sinh. (XEM CHI TIẾT)