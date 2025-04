Nghệ An giữ các địa danh đặc biệt Kim Liên, Cửa Lò sau sắp xếp

TPO - Theo phương án mới nhất, dự kiến tỉnh Nghệ An còn 130 đơn vị hành chính gồm 11 phường và 119 xã. Trong đó, sẽ có xã Kim Liên mở rộng và phường Cửa Lò.

UBND tỉnh Nghệ An đã thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An còn 130 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường, 119 xã), giảm 282 đơn vị so với trước đây.

Theo phương án về tên gọi các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập tại Nghệ An, ngoài đặt tên phường/xã mới theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện (trước sắp xếp) gắn với số thứ tự, nhiều địa phương kết hợp giữ nguyên tên một số xã cũ, vừa đặt các tên mới dựa trên yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa...

Trong phương án chuẩn bị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất giữ tên xã Kim Liên và đặt lại tên Cửa Lò.

Cụ thể, xã Kim Liên là tên đơn vị hành chính cấp xã mới khi sáp nhập 5 xã: Kim Liên, Hùng Tiến, Xuân Hồng, Nam Giang và Nam Cát (huyện Nam Đàn). Sau sáp nhập, xã Kim Liên có tổng diện tích 61,08km2, dân số 55.471 người.

Ngoài xã Kim Liên, huyện Nam Đàn còn có 4 đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập, được đặt tên theo thứ tự từ 1 đến 4.

Kim Liên là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên gọi này không đơn thuần là địa danh hành chính mà còn là biểu tượng thiêng liêng, có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong nước và quốc tế. Tại đây đang lưu giữ không gian văn hóa, lịch sử, tài liệu, hiện vật gắn với tuổi thơ của Bác Hồ và người thân trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại thành phố Vinh, theo phương án, 33 phường, xã hiện nay của thành phố sẽ được sắp xếp thành 6 đơn vị, giảm 27 đơn vị (tỉ lệ giảm 84,38%). Trong đó tên mới của 5 phường mới được đề xuất đặt theo tên Vinh cộng số thứ tự từ I đến V.

Riêng địa bàn 7 phường thuộc thị xã Cửa Lò (cũ) được đề xuất phương án đặt tên phường Cửa Lò. Phường Cửa Lò có diện tích 29,09km2, dân số hơn 64.700 người.

Cửa Lò là thương hiệu du lịch nổi bật của Nghệ An và cả khu vực Bắc Trung Bộ. Việc đặt lại tên Cửa Lò đảm bảo tính ổn định về hình ảnh, thương hiệu và tâm lý xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và du lịch.

Từ hôm nay (19/4), 20 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An bắt đầu tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND cấp xã, cấp tỉnh xem xét thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thành trước ngày 25/4, để trình UBND tỉnh hoàn thiện trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức ngày 28/4.

Trước đó, chiều 18/4, chủ trì cuộc họp chuyên đề của UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc đặt tên các xã sau sắp xếp cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đảm bảo thuận tiện cho giao dịch, sinh hoạt của người dân, vừa gìn giữ được yếu tố truyền thống, văn hóa, lịch sử của địa phương.

Ông Lê Hồng Vinh đề nghị các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung vào đề án phương án bố trí số lượng trụ sở làm việc phù hợp cho các đơn vị hành chính cấp xã mới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác.