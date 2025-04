Chi tiết 38 xã và trụ sở sau sáp nhập tại Lai Châu

TPO - UBND tỉnh Lai Châu vừa có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến, sau sắp xếp tỉnh Lai Châu giảm từ 106 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 38 đơn vị hành chính cấp xã.

Trước khi sắp xếp, tỉnh Lai Châu có 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 94 xã, 5 phường và 7 thị trấn.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu năm 2025, tỉnh Lai Châu còn 38 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 36 xã, 2 phường. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lai Châu giảm 68 đơn vị hành chính cấp xã gồm 59 xã, 2 phường, 7 thị trấn, giảm 64,15% số đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, huyện Than Uyên còn 4 xã gồm Mường Kim (trụ sở tại xã Mường Kim); xã Khoen On (trụ sở tại xã Ta Gia); xã Than Uyên (trụ sở huyện Than Uyên); xã Mường Than (trụ sở xã Phúc Than).

Huyện Tân Uyên còn 4 xã gồm: xã Pắc Ta (trụ sở xã Pắc Ta); xã Nậm Sỏ (trụ sở xã Nậm Sỏ ); xã Tân Uyên (trụ sở huyện Tân Uyên); xã Mường Khoa (trụ sở xã Mường Khoa).

Huyện Tam Đường còn 4 xã gồm xã Bản Bo (trụ sở xã Bản Bo); xã Bình Lư (trụ sở của huyện Tam Đường); xã Tả Lèng (trụ sở xã Giang Ma); xã Khun Há (trụ sở tại xã Khun Há).

Thành phố Lai Châu còn 2 phường là phường Tân Phong (trụ sở tại phường Đông Phong); phường Đoàn Kết (trụ sở thành phố Lai Châu).

Huyện Phong Thổ còn 5 xã gồm: xã Sin Suối Hồ (trụ sở tại xã Thèn Sin); xã Phong Thổ (trụ sở huyện Phong Thổ); xã Dào San (trụ sở xã Dào San); xã Sì Lở Lầu (trụ sở xã Vàng Ma Chải); xã Khổng Lào (trụ sở xã Khổng Lào ).

Huyện Sìn Hồ còn 7 xã gồm: xã Tủa Sín Chải (trụ sở xã Làng Mô); xã Sìn Hồ (trụ sở huyện Sìn Hồ); xã Hồng Thu (trụ sở xã Ma Quai); xã Nậm Tăm (trụ sở xã Nậm Tăm); xã Pu Sam Cáp (trụ sở xã Noong Hẻo); xã Nậm Cuổi (trụ sở xã Nậm Cuổi); xã Nậm Mạ (trụ sở xã Căn Co); xã Pa Tần (trụ sở xã Trung Chải).

Huyện Nậm Nhùn còn 4 xã gồm xã Lê Lợi (trụ sở xã Chăn Nưa); xã Nậm Hàng (trụ sở huyện Nậm Nhùn); xã Mường Mô (trụ sở xã Mường Mô); xã Hua Bum (trụ sở xã Hua Bum).

Huyện Mường Tè còn xã Bum Nưa (trụ sở xã Bum Nưa); xã Bum Tở (trụ sở huyện Mường Tè); xã Mường Tè (trụ sở xã Mường Tè); xã Thu Lũm (trụ sở xã Ka Lăng); xã Pa Ủ (trụ sở xã Pa Ủ).

Đáng chú ý, sau sắp xếp, Lai Châu có nhiều xã diện tích tự nhiên trên 300km2 như xã Mường Kim (316km2); Pa Tần (316km2); Nậm Hàng (335km2); Mường Mô (395km2); Hua Bum (355km2); Bum Nưa (315km2); Bum Tở (384km2); Pa Ủ (444km2).

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân dân và chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước về quy trình thực hiện sắp xếp, báo cáo về UBND tỉnh.

Hình thức lấy ý kiến cử tri thực hiện bằng việc phát phiếu tại hội nghị thôn, bản, tổ dân phố trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/4 đến hết ngày 21/4.

UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến cử tri và hồ sơ họp HĐND xã, phường, thị trấn, HĐND huyện, thành phố trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong ngày 24/4.