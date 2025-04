Bình Định thông tin cụ thể phương án sáp nhập xã, phường; Huế dự kiến giảm còn 40 đơn vị hành chính cấp xã

TPO - Bình Định từ 155 xã, phường, thị trấn sắp xếp còn lại 58 đơn vị (gồm 41 xã, 17 phường).

Sáng 18/4, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông tin về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho hay, Bình Định từ 155 xã, phường, thị trấn sẽ được sắp xếp lại còn 58 đơn vị (gồm 41 xã, 17 phường).

Trong cuộc họp chiều qua 17/4, Ban chỉ đạo, các địa phương cũng thảo luận kỹ việc đặt tên.

Cụ thể, TP. Quy Nhơn sau sắp xếp sẽ còn lại 6 đơn vị hành chính, trong đó có 5 phường và một xã đảo.

Tên gọi sẽ là phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Thị xã An Nhơn, sau sắp xếp còn lại 5 phường, 1 xã. Tên gọi phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và xã An Nhơn Tây.

Thị xã Hoài Nhơn, sau sắp xếp còn lại 7 phường, gồm: Hoài Nhơn 1, Hoài Nhơn 2, Hoài Nhơn 3, Hoài Nhơn 4, Hoài Nhơn 5, Hoài Nhơn 6 và Hoài Nhơn 7.

Huyện Phù Cát, sau sắp xếp còn lại 7 xã, gồm xã Phù Cát 1, Phù Cát 2, Phù Cát 3, Phù Cát 4, Phù Cát 5, Phù Cát 6 và Phù Cát 7.

Huyện Phù Mỹ, sau sắp xếp còn lại 7 xã, gồm xã Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Phù Mỹ 3, Phù Mỹ 4, Phù Mỹ 5, Phù Mỹ 6 và Phù Mỹ 7.

Huyện Tuy Phước, sau sắp xếp còn lại 4 xã, gồm xã Tuy Phước 1, Tuy Phước 2, Tuy Phước 3 và Tuy Phước 4.

Huyện Tây Sơn, sau sắp xếp còn lại 5 xã, gồm xã Tây Sơn, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Tây Sơn 3 và Tây Sơn 4.

Huyện Hoài Ân, sau sắp xếp còn lại 5 xã, gồm xã Hoài Ân 1, Hoài Ân 2, Hoài Ân 3, Hoài Ân 4 và Hoài Ân 5.

Huyện Vân Canh, sau sắp xếp còn lại 3 xã, gồm xã Vân Canh 1, Vân Canh 2 và xã Canh Liên.

Huyện Vĩnh Thạnh sau sắp xếp còn lại 4 xã, gồm xã Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Vĩnh Thạnh 3 và Vĩnh Thạnh 4.

Huyện An Lão, sau sắp xếp còn lại 4 xã, gồm An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Lê Minh Tuấn cho hay, dự kiến Đảng bộ các xã, phường sau thành lập sẽ thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của xã, phường mới. Ở cấp xã, phường mới nhập sẽ có 4 phòng, riêng xã đảo Nhơn Châu và xã miền núi Canh Liên không nhập. Dự kiến có khoảng 40 cán bộ làm việc ở cấp xã.

Về biên chế, ông Tuấn cho hay, sẽ chuyển 100% biên chế ở 11 huyện, thành xuống cấp xã.

“Theo khảo sát nguyện vọng, bước đầu 900 người xin nghỉ. Đây mới là khảo sát, chưa có đơn”, ông Tuấn nói.

Huế dự kiến sắp xếp, giảm còn 40 đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 18/4, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, địa phương này hiện triển khai thực hiện đề án tổ chức lại các ĐVHC cấp xã, giảm từ 133 đơn vị (48 phường, 78 xã, 7 thị trấn) xuống còn 40 đơn vị (21 phường, 19 xã).

Mục tiêu của đề án là giảm khoảng 60-70% số lượng ĐVHC, tương đương 93 đơn vị, bao gồm 27 phường, 59 xã và 7 thị trấn. Các phương án sắp xếp bao gồm giữ nguyên 1 ĐVHC, nhập 2 đơn vị thành 1 (2 trường hợp), nhập 3 đơn vị thành 1 (24 trường hợp), nhập 4 đơn vị thành 1 (11 trường hợp) và nhập 6 đơn vị thành 1 (2 trường hợp).

Tại thị xã Phong Điền sẽ tổ chức sắp xếp 12 ĐVHC (6 xã, 6 phường) thành 5 phường mới gồm Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng. Một số xã từ huyện Quảng Điền được nhập vào.

Huyện Quảng Điền sắp xếp 11 ĐVHC thành 2 xã mới là Đan Điền, Quảng Điền; đồng thời, chuyển 2 xã nhập vào thị xã Phong Điền và quận Thuận Hóa.

Thị xã Hương Trà sắp xếp 9 ĐVHC thành 3 ĐVHC gồm 2 phường Hương Trà, Kim Trà; 1 xã là Bình Điền.

Quận Phú Xuân sắp xếp 12 phường thành 3 phường mới là Kim Long, Hương An, Phú Xuân. Trong đó, đáng chú ý là hợp nhất 6 phường Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Đông Ba để thành lập 1 phường mới, với tên gọi dự kiến là Phú Xuân.

Quận Thuận Hóa sắp xếp 19 phường và một số xã từ các khu vực khác thành 8 phường, giữ nguyên phường Dương Nỗ, gồm Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân. Trong đó, đáng chú ý là nhập 6 phường Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Phước Vĩnh, Trường An thành 1 phường mới, với tên gọi dự kiến là Thuận Hóa.

Huyện Phú Vang sắp xếp 10 ĐVHC còn lại thành 3 xã mới gồm Phú Vinh, Phú Hồ, Phú Vang.

Thị xã Hương Thủy sắp xếp 10 ĐVHC thành 3 phường mới là Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài.

Huyện Phú Lộc sắp xếp 27 ĐVHC thành 8 xã mới gồm Vinh Lộc, Lộc Sơn, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre.

Huyện A Lưới sắp xếp 18 ĐVHC thành 5 xã mới là A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

Theo tiến độ thực hiện, đến ngày 18/4, Ban Chấp hành Thành ủy Huế thông qua đề án; UBND thành phố Huế hoàn thiện đề án và ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân.

Đến trước ngày 25/4, UBND thành phố Huế hoàn thiện đề án, trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế xem xét; tiếp đó sẽ trình Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Chính phủ trước ngày 1/5.