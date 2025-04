Bản tin 8H: Thủ tướng chỉ đạo chi trả lương hưu tháng 5 sớm

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa công điện yêu cầu chi trả lương hưu tháng 5/2025 từ 25/4 đến 28/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2025.Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân, người lao động vui đón mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội và kích cầu tiêu dùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng. Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2025 được yêu cầu tổ chức trong thời gian từ ngày 25/4 đến ngày 28/4. Thông thường, đối với hình thức tiền mặt sẽ tổ chức chi trả từ ngày 7/5 đến 10/5 tại tất cả các điểm chi trả; từ ngày 11/5 đến hết ngày 25/5 tại các bưu cục của bưu điện trung tâm/huyện.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về "nguy cơ bão lớn bất thường tại Quảng Ninh", thu hút sự quan tâm của người dân.Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khẳng định việc một cơn bão mạnh (cấp 12) xuất hiện và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh vào thời điểm đầu tháng 5 là không có cơ sở khoa học. Ông cho biết theo dữ liệu quan trắc 30 năm qua, chưa bao giờ có bão mạnh đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh vào đầu tháng 5. Mùa bão khu vực Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương hoạt động mạnh nhất từ khoảng tháng 6 đến tháng 11.

Tối 20/4, bà Cao Thị Minh Châu - Quyền Chủ tịch UBND phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế, xác nhận một vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, N.Đ.T.T. (SN 2010, trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân) cùng nhóm bạn đến vui chơi và tắm ở khu vực cầu hình bán nguyệt tại Bến Me trên sông Hương, đoạn trước cửa Nhà Đồ, phường Thuận Hòa. Trong lúc bơi tại khu vực này, T. không may bị đuối nước. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, T. không qua khỏi.

Chiều 20/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xe máy di chuyển với tốc độ cao đâm vào hộ lan, 2 cô gái bay ra khỏi xe. Tối cùng ngày, ông Nguyễn Duy Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, cho biết lực lượng chức năng vào cuộc xác minh vụ việc. Theo thông tin thu thập được, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực thuộc xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo). Hai cô gái quê ở tỉnh Thái Nguyên, bị thương sau cú tông vào lan can. Ông Dũng nói thêm sau khi bị thương, 2 người vào Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo. Người cầm lái bị xây xát ngoài da, còn người ngồi sau có khâu 2 mũi ở chân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21-23/4, nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến ngày 23/4, khu vực Trung Bộ nắng nóng duy trì đến ngày 24/4, từ sau ngày 24/4 nắng nóng giảm dần, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng có thể tiếp diễn trong nhiều ngày. Khoảng ngày 24-25/4 và ngày 28-29/4, khu vực Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh nhẹ gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt giảm, nắng nóng ở miền Bắc tạm thời kết thúc.

Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn, lan rộng trên phạm vi toàn quốc. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 21 sản phẩm thuốc bị làm giả. Đáng chú ý, trong số này có 4 loại được xác định là giả mạo các loại thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành chính thức, bao gồm: Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion. 16 sản phẩm còn lại không có tên trong danh mục các loại thuốc đã được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành. (XEM CHI TIẾT)