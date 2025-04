Bản tin 8H: Học sinh lớp 7 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội

TPO - Một nam sinh lớp 7 được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư The Pride ở Hà Nội.

Khoảng 15h ngày 21/4, sau tiếng hét thất thanh, người dân phát hiện một cậu bé rơi từ tầng cao xuống đất tại tòa CT3 chung cư The Pride (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).Theo thông tin ban đầu, cậu bé là nam sinh lớp 7, sống tại tầng 38 của tòa CT3. Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND phường La Khê, sau đó xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác vị trí bé trai rơi. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Tối 21/4, Công an TP Hà Nội thông tin về tình hình an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Trong ngày, tổng đài 114 tiếp nhận 14 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, có 3 vụ cháy cấp II, 7 vụ cháy cấp I, 3 vụ không phân loại là cháy. Ngày 21/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận, xử lý 23 tin báo liên quan an ninh trật tự và đã bàn giao cho đơn vị chức năng 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gồm một đối tượng nghi "ngáo đá" gây rối trật tự công cộng tại quận Đống Đa; 2 vụ có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Thạch Thất). Về giao thông, lực lượng CSGT lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 458 trường hợp, tạm giữ 152 phương tiện, tước 12 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe với 60 trường hợp.

Tối 21/4, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Đức Hòa (Long An) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h50 cùng ngày. Nạn nhân là ông T.T.T. (61 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. đang điều khiển xe máy trên đường tỉnh 823 theo hướng từ Củ Chi qua huyện Đức Hòa (Long An) để đón con đi làm trên địa bàn huyện Đức Hòa thì gặp trời mưa. Khi lưu thông đến trước Công ty Mian Lan thuộc địa phận xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, ông T. nghe tiếng sét đánh lớn, giật mình ngã xuống đường, dẫn đến tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-23/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hai ngày tới nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 24-25/4, nắng nóng ở Bắc Bộ và nhiều nơi ở Trung Bộ giảm dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới.

Khoảng 8h35 ngày 21/4, Công an thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo từ bà T.T.P.M, chủ nhà trọ ở thị trấn Long Hồ, có người chết tại phòng trọ.Qua kiểm tra thông tin, nạn nhân là ông N.V.K. (SN 1966, thường trú huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Trước đó, bà N.T.H.T (SN 1971, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đi cùng ông K. tới phòng trọ. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện 1 vỉ thuốc kích dục. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/4, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản), Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật. (XEM CHI TIẾT)