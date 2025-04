Bản tin 8H: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Tỉnh ủy Long An và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vừa triển khai các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ngày 23/4, Tỉnh ủy Long An đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo báo Long An, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thanh - Bí thư Huyện ủy Cần Đước và ông Đinh Văn Sáu - Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 – 2025. (XEM CHI TIẾT)

Từ chiều tối nay (24/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp nên miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung hôm nay tiếp tục nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông rải rác. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, cục bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)

Xe tải bị hạn chế vào nội đô TP HCM từ ngày 25/4 để đảm bảo trật tự, an toàn khi tổ chức các sự kiện mừng lễ 50 năm thống nhất đất nước. Theo thông báo của Sở Giao thông công chánh TP HCM, khu vực hạn chế nằm trong phạm vi các tuyến đường: Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Văn Linh - đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn) - cầu Phú Mỹ - đường Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - xa Lộ Hà Nội - đường Đỗ Mười. (XEM CHI TIẾT)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/2025 về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/2024 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.Theo nghị quyết, quy mô xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng chiều dài hơn 1.540 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; đầu tư phương tiện, thiết bị để vận chuyển hành khách; đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. (XEM CHI TIẾT)

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả hiện đang còn trên thị trường. Ngày 23/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết nhận được công văn số 1095/VPCQCSĐT- P3 ngày 22/4/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an việc đề nghị phối hợp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát hiện hành vi phạm pháp luật, trong đó xác định 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả. (XEM CHI TIẾT)

UBND TP Hà Nội cho biết một trong những nguyên tắc xác định địa giới phường xã mới là theo trục đường giao thông và ranh giới tự nhiên như sông ngòi, địa vật. 30 quận, huyện của Thủ đô vừa công bố phương án sáp nhập phường xã và lấy ý kiến nhân dân. Việc sắp xếp này được tiến hành dựa trên một số nguyên tắc nhằm kiến tạo hệ thống quản lý hành chính hiệu quả và khoa học, như sự tuân thủ tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, đảm bảo phù hợp với đặc điểm từng khu vực.

Tiếp thu ý kiến của nhân dân, Hải Phòng và Hải Dương đã lên phương án đặt tên xã mang dấu ấn văn hóa lịch sử thay vì đánh số như dự kiến ban đầu. Theo phương án mới nhất được UBND TP Hải Phòng công bố ngày 23/4, việc lựa chọn tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp sẽ gắn với địa danh lâu đời, danh nhân tiêu biểu, phù hợp với các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương và được người dân ủng hộ.

Quốc lộ 26B, dài gần 14 km, nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đến cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa sẽ được mở rộng từ 2 làn lên 6 làn. Thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nâng cấp quốc lộ 26B nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đến cảng Nam Vân Phong vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Công trình dài 14 km, rộng 26 m, tốc độ thiết kế 80 km/h; điểm đầu tại nút giao ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, quốc lộ 26B; điểm cuối tại điểm giao với quốc lộ 1, gần cảng Nam Vân Phong - thị xã Ninh Hòa.