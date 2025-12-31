Quan hệ Việt - Trung: Thành quả nổi bật và triển vọng hợp tác mới

TP - Theo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, khi hai nước vừa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vừa chứng kiến những bước phát triển vượt bậc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu hợp tác, gói gọn trong 3 chữ “lớn-thực-mới”, tạo đà cho hợp tác sâu rộng hơn trong năm mới 2026.

Lớn - thực - mới

“Như mọi người đều biết, trong những năm gần đây, hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có những bước tiến lớn. Tôi muốn dùng ba chữ để khái quát, đó là lớn, thực và mới. Lớn là quy mô lớn; thực là thành quả thực chất; mới là những lĩnh vực hợp tác mới”, Đại sứ Hà Vĩ phát biểu ngày 29/12/2025 tại Hội thảo giới thiệu tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và Quan hệ Trung Quốc-Việt Nam năm 2025: Nhìn lại và triển vọng.

Đại sứ Hà Vĩ trao đổi với phóng viên về tình hình kinh tế-xã hội Trung Quốc và quan hệ Việt-Trung, ngày 29/12/2025 tại Hà Nội. Ảnh: Thái An

Đại sứ Hà Vĩ nhận định, Việt Nam và Trung Quốc “học hỏi lẫn nhau, sát cánh cùng tiến không chỉ phù hợp với lợi ích chung của hai nước, mà còn có sức thuyết phục mạnh mẽ trong việc chứng minh với bên ngoài rằng con đường phát triển xã hội chủ nghĩa mà chúng ta lựa chọn là đúng đắn, vững chắc và hiệu quả, qua đó sẽ đóng góp lớn hơn cho sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới cũng như sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại”.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XX (tháng 10/2025) tập trung vào xây dựng và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, thông qua kiến nghị về Quy hoạch 5 năm lần 15, đánh giá thành tựu trước đó và định hình các trọng tâm chiến lược quốc gia quan trọng. Hội nghị nhấn mạnh một số lĩnh vực chiến lược, bao gồm tăng cường tự lực, tự cường về khoa học công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng cao, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ trong phát triển quốc gia; phát triển thị trường nội địa mạnh mẽ, kết nối cung-cầu, mở rộng tiêu dùng và đầu tư, cải thiện hiệu quả quản trị kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nội sinh… Chuyển biến trong động lực tăng trưởng kinh tế như dựa trên khoa học công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, coi trọng thị trường nội địa, tiếp tục đổi mới, mở cửa ra bên ngoài, kiên trì quan điểm nhân dân trên hết, cùng làm giàu… của Trung Quốc rất phù hợp với phương châm “lấy dân làm gốc”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số… của Việt Nam, Đại sứ Hà Vĩ nói.

Hai nước bước vào thời điểm chiến lược quan trọng khi Trung Quốc triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, còn Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra giai đoạn phát triển mới. Một xu hướng nổi bật là tăng cường kết nối chiến lược về cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và lực lượng sản xuất chất lượng cao. Sự tương đồng trong định hướng phát triển sẽ tạo điều kiện để hai bên đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm quản trị, trao đổi lý luận và học hỏi lẫn nhau trong quá trình hiện đại hóa đất nước.

Theo Đại sứ Trung Quốc, hợp tác kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ lượng sang chất, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp hỗ trợ...

Nền tảng vững vàng

Theo Đại sứ Hà Vĩ, điểm nhấn nổi bật nhất trong quan hệ song phương là các chuyến thăm cấp cao mang tính lịch sử của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4/2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm này khẳng định Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, đồng thời tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương với kỷ lục 45 văn kiện hợp tác được ký kết trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất của quan hệ hai nước. Trung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương trong 11 tháng năm 2025 đã vượt mức của cả năm 2024, đạt quy mô cao nhất từ trước tới nay. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, trong đó riêng sầu riêng đạt giá trị 3,4 tỷ USD, chiếm hơn 90% tổng lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, giao lưu nhân văn cũng đạt những kết quả ấn tượng khi năm 2025 được xác định là “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc”. Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 4,8 triệu lượt, chiếm 25% tổng lượng khách quốc tế; số du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc vượt mốc 20.000 (khoảng 23.000-24.000 người). Đặc biệt, việc kết nối thành công mã thanh toán QR từ đầu tháng 12/2025 đã tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn trong giao thương và du lịch giữa nhân dân hai nước, Đại sứ Hà Vĩ nhận định.