Các tỉnh, thành đã điều động, biệt phái gần 4.000 cán bộ, công chức về ‘tuyến đầu’

TPO - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đã chủ động điều động, biệt phái gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã, tuyến đầu trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Chính sách nhân văn đối với cán bộ bị tác động

Thông tin về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) nêu rõ, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt quan trọng khi triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính có quy mô lớn nhất và mang tính lịch sử.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lần đầu tiên được vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, với 34 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh và 3.321 cấp xã. Đây là đợt sắp xếp quy mô lớn nhất trong lịch sử 80 năm thành lập nước, tạo lập không gian phát triển mới cho các địa phương với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Đến nay, 100% ĐVHC cấp xã đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị thiết yếu.

Cùng với đó, bộ máy lãnh đạo HĐND, UBND cũng được kịp thời kiện toàn; 466 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 9.916 phòng chuyên môn cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động nền nếp, không để gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác cán bộ - khâu khó nhất và quyết định thành công của mô hình đã được triển khai quyết liệt, bài bản và đầy tính nhân văn. Các địa phương đã chủ động điều động, biệt phái gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã, tuyến đầu trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

Cũng trong thời gian qua, hàng nghìn lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức từ các bộ, ngành đến cấp xã; các bộ, ngành ban hành hệ thống tài liệu hướng dẫn thống nhất, giúp đội ngũ nhanh chóng thích ứng với yêu cầu mới.

Ngoài ra, chính sách đối với cán bộ bị tác động được thực hiện kịp thời, linh hoạt và nhân văn: từ hỗ trợ tài chính, hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại đến bố trí lại công tác phù hợp, bảo đảm quyền lợi và sự ổn định tư tưởng. Những giải pháp này đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và duy trì kỷ cương công vụ.

Có thể khẳng định, điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất và trang thiết bị được tăng cường đồng bộ, hiện đại là một trong những yếu tố quan trọng giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả ngay từ ngày đầu”, Vụ Chính quyền địa phương nêu rõ.

Bố trí cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm

Bên cạnh đó, Vụ Chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh rằng, tinh gọn không chỉ là giảm cơ học số lượng ĐVHC mà còn tạo ra dư địa, không gian phát triển mới cho các địa phương, bộ máy vận hành hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Do đó, cấp tỉnh phải tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm; cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu. “Việc điều động gần 4.000 cán bộ và đào tạo bồi dưỡng diện rộng đã chứng minh cải cách bộ máy phải song hành với xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới”, Vụ Chính quyền địa phương chia sẻ.

Cơ quan này cũng khẳng định, người dân phải là trung tâm của mọi cải cách. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên 90%, thực hiện bệnh án điện tử, chi trả an sinh qua tài khoản, minh bạch hóa thủ tục đều hướng đến mục tiêu cuối cùng: làm cho người dân được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, tin cậy hơn. Đây chính là thước đo quan trọng nhất của thành công.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được Vụ Chính quyền địa phương đặc biệt lưu ý là phải tiếp tục rà soát và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng vị trí việc làm, bảo đảm tuân thủ Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Cùng với đó, cần tiếp tục theo dõi, đánh giá mô hình 2 cấp, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương.