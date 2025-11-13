Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

TPO - Để không tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo do yếu tố đặc thù ngành nghề là phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Không để phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Về hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo, Bộ Nội vụ khẳng định, việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Ảnh minh họa

Hiện nay, nhà giáo áp dụng bảng lương chung và các chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ, bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo từ 25 - 70% nên tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Chính phủ đã có tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đề nghị điều chỉnh phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo lộ trình. Vì thế, tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới.

Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo do yếu tố đặc thù ngành nghề là phụ cấp ưu đãi nghề đã được điều chỉnh tăng lên theo Nghị quyết số 71.

Không quy định lại các nội dung đã có

Cũng theo Bộ Nội vụ, hiện nay, các chế độ phụ cấp được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004 và các thông tư hướng dẫn (trong đó có phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động).

Vì vậy, cơ quan này đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Trường hợp bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp, đề nghị thực hiện theo quy trình được quy định tại các thông tư hướng dẫn; đồng thời không quy định lại các nội dung đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh trùng lặp.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý. Một trong những nội dung đáng chú ý là tất cả nhà giáo sẽ được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tiền lương của nhà giáo được áp dụng theo Nghị định 204/2004, xếp theo trình độ đào tạo. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1,17% nhà giáo được hưởng lương loại A3 (cao nhất), trong khi các ngành khác có khoảng 10% viên chức đạt chức danh cao cấp.

Phần lớn giáo viên mầm non, phổ thông đang hưởng lương thấp hơn nhiều so với các viên chức ngành khác, đặc biệt giáo viên mầm non có thang lương thấp nhất dù công việc nặng nhọc.

Bộ cho rằng, chính sách tiền lương là then chốt để thu hút, giữ chân người giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục. Luật Nhà giáo (có hiệu lực từ 1/1/2026) quy định lương nhà giáo “được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”, nhưng để thực hiện cần có điều chỉnh cụ thể.

Do đó, Bộ đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định mới, trong đó quy định hệ số lương đặc thù: giáo viên mầm non được hưởng mức 1,25 lần, các chức danh nhà giáo khác hưởng 1,15 lần so với hệ số lương hiện hưởng. Nhà giáo dạy học sinh khuyết tật, ở vùng biên giới, trường nội trú được cộng thêm 0,05.