Kết thúc hoạt động đưa đón công chức, viên chức TPHCM

TPO - Kể từ ngày 1/11, TPHCM chính thức ngưng hoạt động các chuyến xe đưa đón cán bộ đi - về hằng ngày từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Thay vào đó, thành phố đã đưa vào vận hành hai tuyến xe buýt mới để đáp ứng nhu cầu di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Ngày 1/11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) đã có thông báo về việc kết thúc hoạt động xe đưa đón công chức, viên chức và đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt mới.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/10/2025, đơn vị đã phối hợp tổ chức hoạt động đưa đón công chức, viên chức từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đến trung tâm hành chính TPHCM.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đánh giá chương trình đã hoàn thành tốt mục tiêu hỗ trợ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Mẫu xe buýt mới phục vụ trên tuyến 171 kết nối Bình Dương đến Bến Thành và 172 kết nối Vũng Tàu đến Bến Thành. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM

Nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và người dân đi lại giữa Bình Dương, Vũng Tàu với khu vực trung tâm TPHCM, từ ngày 1/11/2025, Sở Xây dựng TPHCM chính thức đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt không trợ giá mới, cụ thể:

Tuyến số 171 có lộ trình Bến xe Phú Chánh - Trung tâm hành chính Bình Dương - Bến Thành, chiều dài 46 km. Xe hoạt động từ 5h30 đến 19h25 hàng ngày, với tổng cộng 42 chuyến/ngày.

Phương tiện sử dụng là xe từ 16 chỗ trở lên. Các điểm dừng đón trả khách sử dụng hạ tầng sẵn có, đồng thời bổ sung thêm một số điểm chính như Trung tâm hành chính Bình Dương (đường Lê Lợi), tòa nhà Becamex (230 Đại lộ Bình Dương), Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (số 5 Phạm Ngọc Thạch) và siêu thị Lotte Mart (khu đô thị The Seasons).

Giá vé được tính theo chặng: Dưới 15 km là 15.000 đồng; từ 15 - 30 km là 30.000 đồng; trên 30 km, đi suốt tuyến là 70.000 đồng.

Tuyến xe buýt 172 có lộ trình Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành, với chiều dài 97 km.

Xe hoạt động từ 4h30 đến 19h45 tại đầu bến Vũng Tàu và từ 6h30 đến 19h15 tại bến xe buýt Sài Gòn, tổng cộng 38 chuyến/ngày.

Phương tiện là xe từ 16 chỗ trở lên. Ngoài các điểm dừng hiện hữu, tuyến bổ sung thêm chung cư Gateway (đường Nguyễn Hữu Cảnh), siêu thị Coopmart Vũng Tàu (36 Nguyễn Thái Học), Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu (đường Bạch Đằng) và siêu thị Coopmart Tân Thành (Quốc lộ 51).

Giá vé được quy định theo khoảng cách: Dưới 30 km là 30.000 đồng; từ 30 - 50 km là 50.000 đồng; từ 50 - 80 km là 80.000 đồng; trên 80 km, đi suốt tuyến là 110.000 đồng.