Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ công chức, viên chức mua nhà ở xã hội

TPO - Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc mua nhà ở xã hội.

Theo đó, nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc mua nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin về các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán/cho thuê/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đến các cơ quan Đảng, Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và cơ quan liên quan hướng dẫn về thành phần hồ sơ đăng ký mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội; tổng hợp danh sách về nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và cơ quan liên quan xác minh việc đáp ứng yêu cầu về đối tượng, điều kiện được mua/thuê/thuê mua nhà ở xã hội theo quy định; gửi danh sách đủ điều kiện đến các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để tổ chức thực hiện theo quy định.