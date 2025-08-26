Lào Cai Tỉnh ban hành quy định hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người làm việc xa nhà

TPO - Người lao động ở Lào Cai dù đã có nhà nhưng cách nơi làm việc từ 30 km trở lên vẫn có thể được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đây là điểm mới trong Quyết định vừa được UBND tỉnh ban hành, cụ thể hóa cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định quy định chi tiết về trường hợp người đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dự án Nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai

Theo đó, để được hưởng chính sách, khoảng cách từ nơi ở thuộc sở hữu của cá nhân đến nơi làm việc phải tối thiểu 30 km. Khoảng cách này được xác định theo chiều dài lộ trình giao thông đường bộ hoặc đường thủy ngắn nhất tại thời điểm xét duyệt hồ sơ. Nếu người lao động có từ hai căn nhà trở lên thì sẽ tính khoảng cách từ ngôi nhà gần nhất đến nơi làm việc.

Đối tượng áp dụng gồm người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách; cùng các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành nhà ở xã hội trên địa bàn. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có trách nhiệm tự xác định chính xác khoảng cách trước khi đăng ký. Chủ đầu tư phải kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của thông tin.

Quyết định cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND xã, phường hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc triển khai. Văn bản sẽ chính thức có hiệu lực từ 23/8/2025.

Việc ban hành quy định này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc xa nhà, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.