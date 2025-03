Chợ nổi miền Tây xuất hiện ngay metro số 1 TPHCM

TPO - Tối 27/3 tại khu du lịch Văn Thánh (Bình Thạnh, TPHCM), Lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2025 đã diễn ra, quy tụ hơn 600 món ngon từ khắp Việt Nam cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc các vùng miền.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon năm nay vượt qua các kỳ lễ hội trước đây về số lượng các món ăn, thức uống, với trên 600 món ngon được chọn lọc, tinh tuyển từ khắp ba miền đất nước, sản vật của các địa phương. Năm nay, do tuyến Metro số 1 đã được đưa vào hoạt động nên thực khách có nhiều thuận lợi hơn khi chỉ cần bước xuống ga Văn Thánh là vào ngay cổng Lễ hội.

Trong đó, nhiều đặc sản vùng miền được giới thiệu tại Lễ hội như bún Thang, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Hồ Tây, bún chả Hà Nội, bánh đa cua cay Hải Phòng, bánh dày Làng Gàu Hưng Yên, phở chua Lạng Sơn … của ẩm thực miền Bắc; cao lầu Hội An, mì Quảng gà trứng gà non, bê thui Cầu Mống xứ Quảng; bánh canh Nam Phổ, cơm, bún hến thôn Vĩ, cơm âm phủ - đặc sản hơn 100 năm tuổi nổi tiếng xứ Huế; nhút Thanh Chương xứ Nghệ, cháo canh gạo lứt Quảng Bình; gà Cùa ủ muối (Quảng Trị); bánh xèo thịt vịt, bún thả Phan Thiết… của ẩm thực miền Trung hay các món ngon đường phố Sài Gòn, món nước hương vị miền Tây sông nước, đặc sản xứ dừa Bến Tre, Tây Ninh, Long An, hải sản đảo Phú Quốc, Côn Đảo của miền Nam.

Ngoài ra, Lễ hội còn giới thiệu nhiều món ăn “độc lạ” mang tính truyền thống của nhiều vùng miền như thịt trâu gác bếp Tây Bắc, cá kẹp nướng hồ Ba Bể, lợn bản nướng lá mắc mật Lạng Sơn, bánh cuốn ngô Cao Bằng, bánh hạt dẻ Trùng Khánh, thắng cố Quản Bạ, cọ ỏm Phú Thọ, chả nướng sông Lô, thịt lợn Móng Cái khâu nhục, gà Tiên Yên ủ muối hoa tiêu ,heo nướng Tây Nguyên, heo rẫy nướng ống tre kèm gỏi lá Kon Tum với 60 loại lá, rau rừng, … hay các món ăn gây “thương nhớ” cho những người xa quê như tré Bình Định, nem chợ Huyện, don xào xúc bánh tráng Quảng Ngãi, nem nướng Ninh Hòa, mắt cá tần trái dừa với sâm bố chính Phú Yên, nem lụi Huế, các món ăn vặt Đà Lạt….

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, khách đến lễ hội còn được dịp hòa mình vào không gian tràn ngập không khí hội hè mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ba miền như hát Quan họ, ca Bài Chòi, múa Sạp, múa Cồng Chiêng, Đờn ca tài tử, múa Rối nước...

Ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group, trưởng ban chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon cho biết là một Lễ hội được duy trì tổ chức thường niên. Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon hướng tới mục đích nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam, đồng thời giới thiệu đến người dân Việt Nam, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế những tinh hoa ẩm thực đặc sắc của dân tộc.

“Sau thành công của nhiều kỳ Lễ hội tại TPHCM, trong thời gian tới đây chúng tôi đã có kế hoạch mở rộng Lễ hội, đưa Lễ hội ra nước ngoài để phục vụ bà con kiều bào các nước, khách quốc tế, đồng thời cũng là dịp để góp phần đẩy mạnh quảng bá du lịch TPHCM nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung”.

Chùm ảnh Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group:

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group từng được giải thường Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới (World's Best Culinary Festival 2024) và Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2024 (Asia's Best Culinary Festival 2024) do tổ chức Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) trao tặng. Lễ hội Văn hoá Ẩm thực món ngon sẽ mở cửa trong 4 ngày, từ 27/3 tới 30/3.