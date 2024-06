TPHCM mưa lớn diện rộng nhiều ngày tới

TPO - Trong tuần cuối tháng 6, TPHCM và khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa lớn vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng 24/6, một số khu vực phía Tây TPHCM có mưa lớn trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Long An, Tiền Giang có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực phía Tây - Tây Bắc TPHCM, sau đó mở rộng về phía các quận trung tâm, TP Thủ Đức và phía Nam thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 15mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/s).

Dự báo thời tiết TPHCM trong tuần cuối tháng 6 tiếp tục có mưa (mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và tối).

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm hôm qua (23/6), khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 3h ngày 24/6 có nơi trên 40mm.

Dự báo chiều và tối nay (24/6), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

“Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh” - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo.