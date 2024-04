TPHCM 24/7: Người nói có thể 'cầu mưa' cho TPHCM nhận sai; Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM

TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà bà con Khmer nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chiều 12/4, đoàn công tác TPHCM do bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM đã đến thăm, chúc mừng các vị sư sãi chùa Pothiwong (quận Tân Bình) và trao tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.

Thay mặt Ủy ban MTTQ thành phố, bà Kim Yến bày tỏ trân trọng cám ơn bà con đã luôn hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do phường, quận phát động, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ các phong trào của MTTQ để cùng xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp, tự quản, ngày càng phát triển hơn.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc các vị sư sãi trong chùa và bà con đón năm mới thật an vui, hạnh phúc theo lời Đức Phật: Sống lâu, sắc tốt, an vui, mạnh khỏe và trí tuệ.

Thành ủy TPHCM chỉ đạo khẩn về sắp xếp khu phố, ấp

Thành ủy TPHCM vừa ban hành công văn khẩn gửi các cơ quan, đơn vị thành phố chỉ đạo việc tăng cường quán triệt, thực hiện chủ trương sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Thành ủy TPHCM cho biết, thực hiện Kết luận số 911 ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện các nội dung liên quan công tác sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn thành phố, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức sắp xếp khu phố, ấp vẫn cần đến việc lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân dân để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả sau sắp xếp, do vậy Thường trực Thành ủy đã yêu cầu, lưu ý các cơ quan thành phố một số việc cụ thể.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tập trung triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, công khai, minh bạch; tiếp tục hướng dẫn việc đặt tên, lựa chọn tên gọi khu phố, ấp sau khi sắp xếp bảo đảm thuận lợi, phù hợp đặc điểm của từng địa phương, tính lịch sử, gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Người nói có khả năng 'cầu mưa' cho TPHCM nhận sai

Văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và khoa học - công nghệ (CTCS), về việc có một nhân vật có thể cầu mưa giúp miền Nam thoát cảnh hạn hán gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Người có khả năng "siêu nhiên" được ông Điệp giới thiệu tên Lê Minh Hoàng (sinh năm 1967, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo đó, qua buổi làm việc giữa chính quyền UBND xã Bột Xuyên và xã Mỹ Thành (huyện Mỹ Đức) với ông Lê Minh Hoàng, ông này đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu nguyện cầu mưa cho TPHCM và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã. Ông Hoàng đã nhận sai vì đưa ra thông tin không được kiểm chứng, không có cơ sở khoa học.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trong đó, phạt tù chung thân bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc NHNN).

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Duy Anh.

Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu USD mà quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Nhàn. Bản án tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 USD để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Hai khoản tiền nêu trên tương đương 5,2 triệu USD mà bà Nhàn đã nhận hối lộ từ SCB. Ngoài số tiền phải trả lại như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng.

Thuận An cam kết thi công 2 gói thầu cải tạo kênh dài nhất TPHCM

Chiều 19/4, trong công văn gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An cam kết tiếp tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số 5 và 6, thuộc dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Tại hai gói thầu trên, Thuận An với vai trò thành viên trong liên danh tham gia thi công, tổng giá trị hợp đồng đơn vị này thực hiện khoảng 130 tỷ đồng. Công ty cho biết đến nay khối lượng thi công ở gói số 5 đạt khoảng 4%, gói số 6 khoảng 4,42%. Tuy nhiên, đơn vị đang gặp khó khăn về nguồn cát san lấp, bãi đổ chất thải nên chưa thể triển khai một số công việc. Khi được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ triển khai để đảm bảo tiến độ gói thầu.

Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động vào tháng 5

Đại diện Phú Quốc Express cho biết Bộ Giao thông- Vận tải và Cục Hàng hải đã chấp thuận cho phép khai thác thử nghiệm tuyến vận tải hành khách bằng tàu biển trên tuyến TPHCM - Côn Đảo. Phương tiện được đưa vào khai thác, vận hành trên tuyến đường biển này sẽ là tàu cao tốc 1.017 chỗ ngồi có tên Thăng Long.

Với thời gian di chuyển khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ, giá vé dự kiến cho tuyến TPHCM - Côn Đảo sẽ từ 615.000đ/ khách tới 1.100.000đ/khách tuỳ loại vé và thời điểm cao điểm. Ngoài ra, hành khách có thể mua thêm vé trọn gói bao gồm cả vé trung chuyển, vé xe đưa đón về trung tâm tại Côn Đảo cũng như dịch vụ vận chuyển, ăn nghỉ tại Côn Đảo. Hiện các phòng vé của Phú Quốc Express cũng đã mở bán vé cho tuyến này.

Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2.

Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 453 cây xanh bị ảnh hưởng này gồm bằng lăng, bàng, da, dầu, giá tỵ, me chua, sao đen, sọ khỉ, me tây, lim sét. Có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.

Nam thanh niên đi ô tô trộm chó trong tích tắc

Ngày 16/4, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên đi ô tô dùng dụng cụ tự chế để trộm chó khiến người dân bức xúc. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Hồ Văn Tắng, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Theo nội dung clip, khoảng 4h45 ngày 15/4, nam thanh niên đi ô tô màu trắng lưu thông trên đường Hồ Văn Tắng và thấy 2 chú chó trước cổng một công ty nên ra hiệu cho tài xế tấp vào.

Lúc này, một chú chó chạy đến thì bị nam thanh niên nhoài người qua ô cửa kính, dùng dụng cụ tự chế bắn gục con vật. Sau đó, nam thanh niên vội vàng mở cửa bước xuống, đi lại ôm lấy bỏ vào trong xe rồi rời tẩu thoát. Sự việc diễn ra trong khoảng 20 giây và được camera an ninh ghi lại.