TPHCM 24/7: Thành ủy TPHCM kỷ luật một số đảng viên; Diễn biến vụ cất giấu hơn 460 iPhone ở sân bay

TPO - Mây ngũ sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời; Phạt người giao ô tô BMW cho con 'drift' ở trung tâm; Nguyên nhân bung nắp hố ga trong cơn mưa lớn ở khu vực chợ Thủ Đức; Diễn biến điều tra vụ cất giấu hơn 460 điện thoại iPhone ở sân bay,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Thành ủy TPHCM kỷ luật một số đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã tiến hành kiểm tra các dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên do có vi phạm trong thời kỳ giữ vai trò lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Cụ thể, liên quan đến đảng viên vi phạm pháp luật tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khai trừ ra khỏi Đảng" đối với ông Vũ Bá Vinh - đảng viên Chi bộ Khu phố 5, Đảng ủy phường 7, quận Phú Nhuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Trương Thanh Phong - đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Đảng ủy phường 6, quận 6, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lâm Hùng Cường - đảng viên Chi bộ 41, Đảng bộ bộ phận Khu phố 11 (nay là Chi bộ 22), Đảng ủy phường 13, quận Tân Bình, nguyên Công an viên Công an xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thọ - đảng viên Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ phường Tân Phong, quận 7, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thành lập đoàn xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tại TPHCM

UBND TPHCM vừa có quyết định giao số lượng biên chế công chức hành chính làm việc tại UBND phường thực hiện tổ chức chính quyền đô thị giai đoạn 2024 – 2026 theo quy định tại Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Cụ thể, trong quý I/2024 giao 2.535 biên chế công chức làm việc tại 169 phường. Từ ngày 1/4/2024, ngoài số lượng biên chế công chức hành chính được giao như trên, TPHCM còn giao bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết 98 và 191 biên chế công chức hành chính tăng thêm theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn.

Đặc biệt, các phường đông dân trên địa bàn thành phố như phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), phường Hiệp Thành (quận 12) thì được tăng một phó chủ tịch và 4 công chức.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND TP. Thủ Đức, 16 quận có liên quan căn cứ vào số lượng biên chế công chức làm việc tại phường được giao, rà soát việc sử dụng quỹ tiền lương và chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố bổ sung quỹ tiền lương đối với các phường được bổ sung biên chế công chức hành chính làm việc tại UBND phường theo quy định.

Nguyên nhân bung nắp hố ga trong cơn mưa lớn ở khu vực chợ Thủ Đức

Theo UBND TP Thủ Đức, trong trận mưa chiều tối 15/5, tại khu vực chợ Thủ Đức xảy ra tình trạng ngập nước, kẹt xe. Trong thời gian mưa lớn, hệ thống thoát nước tại vòng xoay chợ Thủ Đức thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân xuất hiện tình trạng bung nắp hầm ga, nước từ hầm ga phun lên mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lý giải tình trạng trên, UBND TP Thủ Đức cho rằng lưu lượng nước từ đường Võ Văn Ngân dồn về khu vực trũng thấp nhiều trong thời gian ngắn (do cường độ mưa lớn vượt thiết kế), lưu tốc dòng chảy lớn do độ dốc cao, cùng với hệ thống thoát nước đang trong quá trình đánh giá sau thi công, khu vực hạ lưu không thoát nước kịp đã dẫn đến dồn ép, bung nắp hố ga.

Tuyến tàu cao tốc TPHCM - Côn Đảo: Trung chuyển miễn phí trên tàu du lịch 5 sao



Trong thời gian TPHCM xây dựng các tuyến xe buýt kết nối trung tâm thành phố tới cảng Hiệp Phước, công ty tàu cao tốc Greenlines DP (đơn vị đang khai thác tuyến tàu cao tốc TPHCM - TP Vũng Tàu) sẽ tổ chức chở hành khách từ Bến Bạch Đằng (quận 1) tới cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) bằng tàu cao tốc 5 sao. Dự kiến tàu trung chuyển sẽ khởi hành lúc 5h30 sáng và di chuyển trong khoảng 52 phút để kịp chuyến tàu khởi hành vào lúc 7h.

Trước đó vào ngày 13/5, công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (nhà đầu tư) đã công bố tuyến vận chuyển hành khách cố định từ bờ ra đảo: từ TPHCM đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và ngược lại. Tuyến có hải trình từ cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) đi Côn Đảo.

Mây ngũ sắc bất ngờ xuất hiện ở TPHCM, chuyên gia lý giải

Chiều 12/5, rất nhiều người dân trên địa bàn TPHCM thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời. Đám mây nhiều màu sắc rực rỡ quyện lại thành vệt dài ấn tượng, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Theo một số chuyên gia, hiện tượng này xuất hiện khi những đám mây mỏng hoặc vùng rìa mỏng của các đám mây ở khu vực gần nơi có mặt trời. Lúc này mây có chứa nhiều tinh thể băng và các hạt nước rất nhỏ, gây ra sự nhiễu xạ ánh sáng.

Diễn biến điều tra vụ cất giấu hơn 460 điện thoại iPhone ở sân bay

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ việc có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo điều tra, ngày 5/10/2022, Công an Đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Ngô Thạch Hảo (35 tuổi, quê Long An) vận chuyển trái phép 246 điện thoại iPhone các loại chứa trong một valy và một ba lô từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Hảo khai nhận được thuê vận chuyển điện thoại đã qua sử dụng từ Singapore về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/chuyến.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Duy Linh (28 tuổi, ngụ quận 3), Hoàng Tuấn Việt (40 tuổi, ngụ quận Gò vấp) cùng nhập cảnh với Hảo từ Singapore về Việt Nam tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và nghi vấn vận chuyển trái phép điện thoại di động.

Ngày 10/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra camera an ninh và phát hiện Linh, Việt cất giấu 2 valy và 2 ba lô tại kho hành lý thất lạc của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày Hảo bị bắt. Kiểm tra 2 valy và 2 ba lô này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 463 điện thoại iPhone các loại. Kết quả giám định, 709 điện thoại tạm giữ có giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Qua rà soát, công an xác định Linh và Việt không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ và không lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp ở TPHCM

Sáng 17/5, trao đổi với báo chí, ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp để làm rõ trách nhiệm. Đại diện ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo này cũng đã gặp, xin lỗi học sinh và phụ huynh.

Trước đó, theo phản ánh của phụ huynh em K. (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TPHCM), ngày 13/5, giáo viên chủ nhiệm lớp của con mình là cô D. đã yêu cầu 6 học sinh khác cầm ống nhựa đánh vào người K. ngay trước lớp. Hôm xảy ra sự việc là ngày kiểm tra hồ sơ thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Dù đã được nhắc nhở nhưng em K. vẫn đến lớp trễ khiến giáo viên không kiểm tra được hồ sơ.

Khi biết được sự việc, phụ huynh của em K. đã lên gặp ban giám hiệu nhà trường để phản ánh. Phụ huynh này cho biết rất bức xúc trước việc làm của cô D. vì đang là thời điểm học sinh cần được ổn định tinh thần để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Bắt được chim quý hiếm thuộc họ hồng hoàng

Tối 13/5, Chi cục Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận một con niệc mỏ vằn quý hiếm do một người dân ở huyện Hóc Môn tự nguyện giao nộp.

Anh Trịnh Đức Hùng (ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết, hai ngày trước, người thân của anh lên sân thượng chăm sóc vườn rau thì thấy một con chim đậu trên giàn mướp nên bắt lại.

Sau khi xem qua mạng, anh Hùng biết con chim trên là động vật quý hiếm nên gia đình đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm TPHCM để giao nộp, với mong muốn con vật được chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên.

Theo Chi cục Kiểm lâm TPHCM, đây là niệc mỏ vằn thuộc họ hồng hoàng, giới tính cái, nặng khoảng 1 kg, có tên khoa học là Rhyticeros undulatus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Bước đầu xác định con chim trên có sức khỏe yếu, bị rụng lông ở phần ngực và chân, bay yếu.

Kênh Nước Đen được dọn sạch rác

Trưa 16/5, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân đã hoàn tất vớt rác, lục bình dưới kênh Nước Đen. Cách đây ba ngày, địa phương đã huy động nhiều máy cẩu, công nhân, nhóm tình nguyện vớt gần 100 tấn rác sinh hoạt, chai nhựa, túi nilon, đồ dùng sinh hoạt, lục bình dưới lòng kênh.

Ông Nguyễn Phước Bình, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết sắp tới đơn vị sẽ huy động lực lượng vớt rác thường xuyên để ngăn ô nhiễm. Còn về lâu dài, phường đang chờ quận kiến nghị với thành phố giao cho địa phương quản lý dòng kênh. Phường cũng sẽ lắp camera giám sát, tăng cường phạt nguội đối với người xả rác xuống kênh để nâng cao ý thức người dân.