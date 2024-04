TPHCM 24/7: Được giảm án, bà Phương Hằng còn ở tù bao lâu? Chủ ôm chặt chó cưng xin nộp phạt

TPO - Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án; Cả nghìn cư dân xếp hàng hứng nước giữa đêm; Bị 'đuổi' khỏi chung cư vì nuôi 19 con chó; Xác định điểm phát cháy thiêu rụi nhiều nhà ở, kho chứa ven kênh Tàu Hủ,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án

Tối 4/4, dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, song tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần ý kiến của luật sư, Viện Kiểm sát, giảm cho bà 3 tháng tù.

Theo Hội đồng xét xử, bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) không kháng cáo nhưng đã thể hiện ăn năn, hối cải về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường... nên giảm cho bà xuống còn 2 năm 9 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù). Tính đến hôm nay (6/4), bà Hằng đã thi hành án được 2 năm 13 ngày tù.

Cả nghìn cư dân xếp hàng hứng nước giữa đêm

Tối đến khuya 3/4, cả nghìn cư dân chung cư Ehome S Phú Hữu (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) phải dùng xô, chậu, can nhựa,…hứng nước từ xe bồn để đem về căn hộ sử dụng. Việc mất nước kéo dài ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Theo đại diện Công ty Cấp nước Thủ Đức, chung cư Ehome S Phú Hữu cúp nước và nước yếu kéo dài do nằm cuối nguồn. Đơn vị đã phối hợp với ban quản trị, ban quản lý chung cư cấp nước trực tiếp vào bể chứa. Đến trưa 4/4, nước đã được cung cấp đến cư dân.

Chó cưng thả rông bị đưa đi, chủ khóc nức nở xin nộp phạt ngay

Chiều 4/4, thấy đội bắt chó thả rông phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức) đi tuần tra, một người dân khóc nức nở khi cún cưng bị vây bắt. Chị liên tục xin được thả chó và hứa không tái phạm việc thả rông. Sau khi được giải thích, chủ chó đồng ý cho đội tuần tra mang chó đi và sẽ đóng phạt vào hôm sau. Trước khi "chia tay", người phụ nữ ôm chặt chó cưng và nhờ đội chăm sóc.

Bị 'đuổi' khỏi chung cư vì nuôi 19 con chó

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh 19 chú chó bị để dưới sân một chung cư ở quận 7 giữa trời nắng gây xôn xao dư luận. Trong clip, đàn chó bị nhốt trong lồng, xung quanh có nhiều đồ đạc gia dụng. Vì thương xót 19 chú chó, người dân sống gần đó đã thay nhau chăm sóc và cho chúng ăn uống.

Đến chiều 3/4, chủ nhân của 19 chú chó - chị N.P. (SN 1989) đã trở lại chung cư, sau đó gọi xe đến để vận chuyển đồ đạc của mình đi. Chia sẻ với phóng viên, chị N.P. phủ nhận chuyện bỏ rơi đàn thú cưng, đồng thời nhấn mạnh rất yêu thương chúng. Nguyên nhân chị P. để 19 chú chó và đồ đạc bên dưới chung cư là vì "bị ép chuyển đi". Hiện tại, chị này đã chuyển 19 chú chó đến một spa chăm sóc thú cưng tại TP. Thủ Đức để ở tạm trong 1 tuần.

Hơn 600 người đến ăn mì gõ 0 đồng giữa trung tâm TPHCM mỗi đêm

7h tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần, góc đường Phạm Ngũ Lão - Cống Quỳnh (quận 1) lại ấm lên khi quán mì gõ 0 đồng đỏ lửa, phục vụ hàng trăm suất ăn cho người dân nghèo, khó khăn.

Anh Trần Thanh Long, người khởi xướng mô hình này, mong muốn mọi người đến đây đều có thể dùng bữa. Do đó, mỗi đêm, nhóm đều tăng lên suất ăn rất nhiều. Ban đầu chỉ có 150-200 phần, giờ đã tăng lên 600-700 phần. Dẫu tô mì 0 đồng chỉ có trứng, chả, xúc xích, nhưng cũng đủ giúp bà con lao động một bữa no ngon lành, ấm áp.

Xác định điểm phát cháy thiêu rụi nhiều nhà ở, kho chứa ven kênh Tàu Hủ

Chiều 2/4, UBND quận 8 tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy dãy nhà trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển (phường 2) làm hư hỏng nhiều tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát tại bãi chứa gỗ không có người trông coi, vào thời điểm nóng và gặp vật liệu dễ cháy nên bùng phát dữ dội. UBND quận phối hợp với các đơn vị, đoàn thể hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

TPHCM bước vào đợt nóng đỉnh điểm, mùa mưa bắt đầu khi nào?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo mùa mưa năm nay tại TPHCM và khu vực Nam bộ đến muộn hơn trung bình nhiều năm và rơi vào khoảng tuần giữa tháng 5. Đây là thời kỳ chuyển mùa, vẫn còn một vài đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi 38 độ C. Đến tháng 6, nắng nóng chấm dứt nhưng một vài ngày vẫn có khả năng có nhiệt độ cao nhất 35 độ C ở trung tâm thành phố.

Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ đã đóng góp hơn 27 tỷ

Tính đến chiều 4/4, phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã đóng góp được hơn 27 tỷ đồng. Bên cạnh những phụ huynh cho con tiếp tục học tại đây, cũng có 45 phụ huynh cho con chuyển trường.

Hiện trường đã chi trả hết nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà tháng 1 và 2 của giáo viên nước ngoài. Cùng với đó, đã chỉ trả 50% lương đối với giáo viên, nhân viên Việt Nam trong tháng 2. Tổng chi trả (xe buýt, điện, nước, thiết bị dạy học, khóa học và dự thi tú tài quốc tế IB) là hơn 18 tỷ 200 triệu đồng. Tổ công tác đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tính toán ngày giờ công tháng 3 để chi trả cho giáo viên, nhân viên.

Học sinh trường AISVN đã đi học lại, 83 giáo viên nước ngoài quay trở về trường làm việc từ ngày 3/4.

Trước đó, vào ngày 18/3, hơn 1.200 học sinh trường này phải nghỉ học do giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương. Sau nhiều buổi làm việc với cơ quan chức năng, nhiều phụ huynh đồng ý đóng góp để chi trả các chi phí cố định duy trình hoạt động dạy và học đến hết năm học 2023-2024.

Nhàn Lê