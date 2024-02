TPHCM 24/7: Lý do Ngọc Trinh được hưởng án treo; Loạn đả trước quán bar ở trung tâm TPHCM

TPO - Ngọc Trinh được hưởng án treo; Loạn đả trước quán bar ở trung tâm TPHCM; TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa; Bắt quả tang hội thảo thẩm mỹ tổ chức 'chui' ở TPHCM... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Lý do Ngọc Trinh được hưởng án treo

Trưa 2/2, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 35 tuổi) một năm tù treo về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, bị cáo còn bị thử thách thêm 2 năm.

Xét thấy bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Trần Xuân Đông (37 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị phạt 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù.

Loạn đả trước quán bar Distric K ở trung tâm TPHCM

Ngày 28/1, Công an quận 1 đang điều tra vụ hai nhóm nam, nữ khoảng 20 người ẩu đả trước quán bar Distric K trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, một nhóm người trong lúc ăn uống tại quán bar Distric K trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một nhóm khác.

Sau đó, nhân viên bảo vệ quán mời những người này ra ngoài thì xảy ra xô xát, ẩu đả. Theo hình ảnh camera, nhóm khách và nhân viên bảo vệ dùng gậy gộc, tay chân lao vào ẩu đả gây náo loạn đường phố.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt nhưng hai nhóm trên đã giải tán. Cơ quan công an đang trích xuất camera và lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa

Đêm giao thừa năm nay, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 11 điểm, bao gồm 2 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp ở khu vực nội thành và ngoại thành.

Cụ thể, 2 điểm tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

9 điểm tầm thấp gồm: công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh); quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Đền tưởng niệm Bến Nọc (thành phố Thủ Đức), công viên Văn hóa quận Gò Vấp; khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); quảng trường Trung tâm hành chính quận 7; công viên khu dân cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân); nhà văn hóa huyện Củ Chi.

Bắt quả tang hội thảo thẩm mỹ tổ chức 'chui' ở TPHCM

Ngày 28/1, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng cơ quan Công an kiểm tra đột xuất một hội thảo thẩm mỹ quốc tế có sự tham gia của diễn giả nước ngoài.

Sau khi xác định hội thảo chưa được cấp phép, cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ và thu giữ nhiều hiện vật.

Hội thảo tổ chức trái phép trên có tên “KBIT’s Vietnam member meeting - Cập nhật công nghệ chống lão hóa xu hướng 2024” do Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế Yonglee tổ chức tại tòa nhà số 24 đường 3/2 (phường 12, quận 10, TPHCM).

Hội thảo có sự tham gia của người nước ngoài và ông T.T.T (Mr. L.. – người đã nhiều lần bị Sở Y tế TPHCM xử phạt). Tại thời điểm kiểm tra, hội thảo có sự hiện diện của 2 người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc (ông N.H.T và ông S.J.Y), bà H.H, ông T.T.T và hơn 50 khách mời cùng nhân viên tổ chức sự kiện.

Khách ‘chóng mặt’ vì loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất buộc phải đổi lịch trình

Trong đêm 1/1 đến sáng 2/2, hàng loạt chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An bị trễ chuyến khiến hành khách mất nhiều thời gian chờ đợi.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thống kê trong sáng 2/2 có 38 chuyến bay từ sân bay Nội Bài đi các địa phương bị ảnh hưởng, trong đó có 7 chuyến bay quốc tế. Có ít nhất 5 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị.

Cụ thể, các chuyến bay từ các sân bay Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Thơ, Liên Khương, Đà Nẵng, Cam Ranh, Pleiku về sân bay Nội Bài tạm dừng chờ tại sân bay khởi hành. Trong đó, chuyến bay có thời gian delay lớn nhất cất cánh muộn khoảng 50 phút.

Các hãng bay khuyến cáo, tình hình thời tiết mưa và sương mù có thể diễn ra tại các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung trong một vài ngày tới. Hành khách có nhu cầu đi, đến các tỉnh, thành miền Bắc trong giai đoạn này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin lịch trình và tình hình thời tiết.

Chậu lan hồ điệp làm từ 868 cành hoa, được bán với giá gần 2 tỷ đồng

Chậu lan hồ điệp cao gần 4m, đường kính 3,5m đang trưng bày tại gian hàng hoa Tết ở khu phố đêm Thảo Điền (TP.Thủ Đức, TPHCM) và được rao bán với giá 1,868 tỷ đồng. Đây là một trong những chậu lan lớn nhất TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Anh Tống Ngọc Bảo Khanh - quản lý cửa hàng - cho hay tác phẩm lan hồ điệp này được làm nên từ 868 cành lan loại 1, nhập trực tiếp từ Đà Lạt. Phần chậu hoa được dát vàng 24K với giá trị hơn 150 triệu đồng. Các thợ lành nghề phải thực hiện hơn 5 ngày mới có thể hoàn thành tác phẩm. Hiện đã có một chủ khách sạn lớn tại TPHCM hỏi mua và đang trong quá trình thương lượng giá.

Cách vận hành của đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn

Qua công tác nắm địa bàn, Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện mạng lưới tổ chức, buôn bán thực phẩm giả là sữa bột giả nhãn hiệu Ensure, Glucerna do đối tượng Vũ Thành Công (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) chủ trì, tổ chức sản xuất, kinh doanh ở nhiều địa phương tại tỉnh Bình Dương và TPHCM.

Do đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra, triệt phá đồng loạt tại 4 địa điểm sản xuất, buôn bán sữa giả.

Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ hình sự 8 đối tượng cùng toàn bộ tang vật vi phạm là 7.525 lon sữa bột các loại. Trong đó, 6.309 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Ensure loại 850 gam, 204 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Ensure loại 400 gam, 28 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Glucerna loại 850 gam, 984 lon sữa thành phẩm nhãn hiệu Alpha Lipid loại 450 gam.