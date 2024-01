TPHCM 24/7: Người vi phạm nồng độ cồn tưới xăng tự thiêu; Cô gái nguy kịch sau đặt túi ngực, gọt hàm

TPO - Người vi phạm nồng độ cồn tưới xăng tự thiêu; 72 giờ truy bắt nghi phạm giết người cướp lẩn trốn ở Long An; Tạm giữ người phụ nữ cầm dao xông vào cửa hàng F88;... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Công an thông tin vụ người vi phạm nồng độ cồn tưới xăng tự thiêu

Tối 8/1, Công an TPHCM đã thông tin về vụ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn dùng xăng tự đốt dẫn đến tử vong xảy ra tại huyện Nhà Bè.

Theo đó, tối 7/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT trật tự Công an huyện Nhà Bè và Công an xã Hiệp Phước tuần tra, kiểm soát tại khu vực văn phòng ấp 1 trên đường Nguyễn Văn Tạo (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) thì phát hiện ông N.X.T (35 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ có liên quan. Kết quả, ông T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,925mg/lít khí thở. Ông T cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân.

Đến 21h20 cùng ngày, ông T cầm theo 2 chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng lên người và đi thẳng vào văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc. Sau đó, ông T dùng bật lửa tự đốt mình. Tổ công tác cùng người dân đã dập tắt đám cháy và đưa ông T đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè, sau đó tiếp tục chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 8h55 ngày 8/1, ông T tử vong tại bệnh viện.

Khi lấy lời khai bạn gái của ông này và nhiều người khác, lực lượng chức năng ghi nhận hai người đang có xích mích. Họ sống chung như vợ chồng từ tháng 11/2022, gần đây thường xảy ra mâu thuẫn do ông này hay ăn nhậu, ghen tuông, đánh đập chị. Cuối tháng 12/2023, chị bỏ về nhà bố mẹ sống, nên ông T tức giận, đe dọa sẽ giết cả gia đình chị. Dữ liệu trong điện thoại của người đàn ông thể hiện, sau khi bị CSGT xử lý vi phạm, anh này đã thực hiện nhiều tin nhắn thoại trên Zalo, gửi video tự quay cho người yêu với nội dung "sẽ tự tử tại Văn phòng ấp 1" - nơi tổ công tác đang làm việc.

72 giờ truy bắt nghi phạm giết người cướp của rồi lẩn trốn trong rừng ở Long An

Chiều 9/1, Công an TPHCM đã có lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, trưa 6/1, Tâm đi bộ đến quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) và sử dụng dao tấn công chị N.T.H.C (31 tuổi, quê Tiền Giang, nhân viên quán) cướp xe máy và 2 triệu đồng.

Trước khi gây án, nghi phạm đến tiệm hớt tóc ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn) với mục đích cướp tài sản nhưng trong tiệm đông người và bên trong không có tài sản đắt tiền nên bỏ đi.

Về đồng phạm và động cơ gây án của hung thủ, Trung tá Hưng cho biết, nghi phạm gây án một mình và mục đích là cướp tài sản để tiêu xài. Ngoài ra, đối tượng Tâm đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa truy tìm để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi gây án, nghi phạm lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát về tỉnh Long An và trên đường di chuyển, đối tượng thay đổi áo quần chuẩn bị sẵn để trên đường Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) nhằm xóa dấu vết.

Bỏ trốn đến khu đất rộng khoảng 50ha trồng cây tràm ở ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), nghi phạm lẩn trốn bên trong và hái chuối, ổi, dừa của người dân để sống qua ngày.

Để ghi nhận tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TPHCM đã biểu dương, thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

Theo đó, thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TPHCM đã trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Cao điểm kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ ở TPHCM

Sáng 11-1, Phòng CSGT Công an TPHCM triển khai ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024.

Ra quân cao điểm Tết Nguyên đán 2024, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện việc xử lý vi phạm nồng độ cồn hướng đến hình thành văn hóa "đã uống rượu, bia - không lái xe".

Bên cạnh đó, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định...

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP HCM, cho biết đợt cao điểm lần này đơn vị tập trung thực hiện tuần tra kiểm soát, siết chặt trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua TPHCM.

Thu phí vỉa hè, lòng đường ở TPHCM để làm gì?

Chiều 11/1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM), đã thông tin về việc triển khai thu phí tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn.

Ông Ngô Hải Đường cho biết, mục tiêu chính của việc này là góp phần lập lại trật tự và mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.

Bên cạnh đó, việc thu phí cũng nhằm đảm bảo trật tự giao thông, khai thác hiệu quả lòng đường, hè phố, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với đặc thù đô thị TPHCM.

Một người lao động tại TPHCM nhận thưởng Tết hơn 2 tỷ đồng

Chiều 11/1, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM đã trả lời về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2024 tại các doanh nghiệp tại địa bàn.

Theo đó, với khối doanh nghiệp Nhà nước, mức thưởng cao nhất là 67 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng, mức thưởng bình quân 5,6 triệu đồng. Với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng cao nhất 2,078 tỷ đồng, thấp nhất 400.000 đồng, mức thưởng bình quân 6,5-12 triệu đồng. Với khối doanh nghiệp vốn trong nước, mức thưởng cao nhất 250 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng, trung bình 7,2-10 triệu đồng.

37 cán bộ vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả công an

Tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 11/1, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin số 37 cán bộ, công nhân viên chức, hợp đồng lao động và lực lượng vũ trang tại TPHCM vi phạm nồng độ cồn, có cả cán bộ công an.

“Nhìn chung, cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng và lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ 37 người trong tổng số 128.000 người. Thời gian gần đây không phát hiện trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn”, ông Hà nói.

Thượng tá Hà thông tin thêm, trong năm 2023, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 128.000 trường hợp điều khiển ô tô, mô tô vi phạm nồng độ cồn. Do mức phạt các lỗi này tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị phương tiện vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe nên không ít người vi phạm đã bỏ phương tiện, làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho, bãi.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái trẻ nguy kịch vì xuất huyết não

Ngày 10/1, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai biến sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân là chị N.T.H (26 tuổi, quê Quảng Nam) được Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (quận 10, TPHCM) chuyển đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bóp bóng trợ thở.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ ghi nhận, ngày 9/1 bệnh nhân đến làm đẹp tại Bệnh viện Vạn Hạnh. Sau khi được bác sĩ tư vấn, bệnh nhân đã quyết định thực hiện các phương pháp đặt túi ngực, hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng khôn. Chiều cùng ngày, thân nhân người bệnh được nhân viên y tế thông báo về việc bệnh nhân hôn mê sau phẫu thuật với chẩn đoán xuất huyết não.

Bệnh viện Vạn Hạnh đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Kết quả thăm khám và chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận, bệnh nhân bị mê sâu, giãn đồng tử 2 bên (5mm) mất phản xạ ánh sáng, vùng má sưng, 2 dẫn lưu vùng má máu đỏ tươi, 2 ngực được đặt túi ngực theo đường mổ quầng vú. Bệnh nhân đã được chuyển đến khoa Nội thần kinh theo dõi, điều trị.

Ngày 11/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tình trạng bệnh nhân quá nặng, gia đình đã xin xuất viện.

Được biết, ngay sau khi có thông tin xảy ra vụ tai biến phẫu thuật, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng y tế Quận 10 tiến hành xác minh thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, UBND TP Hồ Chí Minh. Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi thông tin và cập nhật báo cáo hoặc thực hiện các thủ tục liên quan nếu có.