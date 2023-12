TPHCM 24/7: Truy tố bà Trương Mỹ Lan khung phạt lên đến tử hình; CSGT dùng chân đạp người đi xe máy

TPO - Truy tố bà Trương Mỹ Lan 3 tội, khung phạt lên đến tử hình; Tạm đình chỉ công tác CSGT dùng chân đạp người đi xe máy; Sập tường nhà đang xây ở Thủ Đức, một thợ hồ tử nạn; Xử phạt cô gái lái BMW tốc độ 140km/h,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Truy tố bà Trương Mỹ Lan 3 tội, khung phạt lên đến tử hình

Ngày 15/12, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, ra trước TAND TP HCM để xét xử.

Cáo trạng thể hiện, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị truy tố về 3 tội: “Tham ô tài sản, theo khoản 4 Điều 353 BLHS", “Đưa hối lộ” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Riêng tội tham ô tài sản bà Lan đối mặt khung phạt 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.

Tạm đình chỉ công tác CSGT dùng chân đạp người đi xe máy

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08) đã có phản hồi về vụ việc một cán bộ CSGT Đội Bàn Cờ đạp xe người đi đường.

Theo Phòng PC08, khoảng 12h15 ngày 5/12, trong lúc lập biên bản một người vi phạm tại giao lộ đường 3/2 - Sư Vạn Hạnh (quận 10), Đại úy D.H (Đội CSGT Bàn Cờ) phát hiện nam thanh niên tên T.H (30 tuổi) điều khiển xe máy vi phạm lỗi “không đi bên phải theo chiều đi của mình” nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý nhưng người này cố tình tăng ga bỏ chạy.

Khi dùng mô tô đặc chủng đuổi kịp, Đại úy H đã yêu cầu nam thanh niên dừng lại nhưng người này tiếp tục tăng ga quay đầu xe sang đường theo chiều ngược lại. Đến khi nam thanh niên cho xe chạy máy lên vỉa hè để tiếp tục bỏ chạy, Đại úy H áp sát, dùng chân đạp vào phương tiện để ép ngã…Khi chặn, dừng được người vi phạm, lực lượng CSGT đã kiểm tra người, phương tiện nhưng không có dấu hiệu tội phạm nên lập biên bản vi phạm hành chính. Phòng PC08 đã tạm đình chỉ công tác đại uý H để tiến hành các bước xác minh, xử lý.

Sập tường nhà đang xây ở Thủ Đức, một thợ hồ tử nạn

Sáng 12/12, một nhóm công nhân đang thi công căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TPHCM) thì tường nhà bất ngờ đổ sập khiến một nạn nhân bị mắc kẹt. Phát hiện sự việc, nhiều người tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài nhưng không thành.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Nạn nhân là ông Đ.(thợ hồ, 41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức). Hiện lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Chủ cửa hàng xe máy 'hô biến' gần 4.000 xe gian, thu lợi gần 15 tỷ đồng

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và 8 người khác để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, khoảng từ năm 2021, Tân đã móc nối với đối tượng Lê Văn Tới tìm mua các xe mô tô không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ hoặc các trang rao vặt trên mạng xã hội…

Để hợp thức hóa, Tân đã thu mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/1 phiếu rồi đưa các xe đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (huyện Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu đã mua trước đó. Từ năm 2021 đến năm 2023, Tân đã bán ra 3.911 xe mô tô cho khách hàng nhiều tỉnh, thành trong cả nước; riêng năm 2023, Tân đã bán ra 1.549 xe mô tô và thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Xử phạt cô gái lái BMW tốc độ 140km/h

Một clip lan truyền trên mạng xã hội gần đây ghi lại cảnh cô gái lái ô tô BMW lao vun vút trên đường với tốc độ 140 km/h trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Trong quá trình lái xe, cô gái này còn nói: “Chiếc xe hay phải phụ thuộc vào người lái xe hay. Một chiếc xe hay đưa cho người không biết lái thì cũng như vậy…”.

Tối 11/12, Đội CSGT trật tự Công an TP Thủ Đức đã mời cô gái lái lên làm việc. Người này được xác định tên là N.T.M.D, từng là nhân viên kinh doanh của một hãng ô tô. Bước đầu, D cho biết cô lái xe ô tô BMW với tốc độ 140 km/h là để thử xe. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với D về lỗi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ.

Trả hồ sơ, tiếp tục điều tra người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh

Ngày 12/12, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho hay, TAND TPHCM đã hoàn trả hồ sơ vụ án ông Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) để tiếp tục điều tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án. Trước đó, ông Nguyễn Văn Chung bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, .

Theo cáo trạng, ông Chung đã lập các dự án ‘ma’, không có thật, rồi sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với 45 khách hàng, thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Chung là bị cáo trong vụ án này, nhưng cũng được Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định là bị hại của cha con ông Trần Quí Thanh.

Cơ quan chức năng trả 82 tỷ đồng thu được của vợ chồng ‘siêu lừa’ Nguyễn Thái Luyện cho bị hại

Ngày 15/12, Cục thi hành án dân sự TPHCM (THADS TPHCM) cho biết, đơn vị này đang phân chia hơn 82 tỷ đồng cho hơn 4.500 bị hại trong vụ án Công ty địa ốc Alibaba “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo tính toán, mỗi bị hại được thi hành án nhiều nhất với số tiền hơn 800 triệu đồng. Đây là số tiền mặt mà cơ quan chức năng thu hồi trong quá trình giải quyết vụ án. Đối với các bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Cục THADS TPHCM đã có kế hoạch ủy thác thi hành án đến các cơ quan THADS tại các tỉnh kể trên để xử lý.

Cục THADS TPHCM cũng cho biết, dự kiến ngày 28/12, đơn vị này sẽ kê biên các tài sản trong vụ án như xe, máy tính… để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của vợ chồng Nguyễn Thái Luyện (Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba). Cục THADS TPHCM đang tổ chức cho 58 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục nộp tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân trẻ tử vong do bánh su kem tại lễ trung thu

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm bánh su kem xảy ra ở sự kiện mừng trung thu tổ chức tại chung cư Palm Heights (TP. Thủ Đức, TPHCM) vào tối 29/9.

Theo đó, sau hơn 2 tháng điều tra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM xác định bánh su kem là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Có 61 người bị ngộ độc, một người tử vong là bé P.N.Q. (6 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại TPHCM).

Trong mẫu bánh do ban quản lý chung cư, người dân và công an TP. Thủ Đức cung cấp cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM ghi nhận vi sinh vật gây bệnh. Do đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM sẽ xử lý vụ việc theo thẩm quyền đối với cơ sở gây ra vụ ngộ độc.