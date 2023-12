TPHCM 24/7: Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?; 41 phường bị cúp nước tối nay

TPO - Đề xuất thêm Phó Chủ tịch UBND TPHCM chuyên trách Nghị quyết 98; Công an sẽ vào cuộc, xác minh đêm nhạc Westlife có quảng cáo tiền ảo, web cá độ; Cảnh báo mưa lớn, dông lốc vào cuối tuần; Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức được hưởng án treo,.. là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Đề xuất thêm Phó Chủ tịch UBND TPHCM chuyên trách Nghị quyết 98

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo theo Quyết định 850/2023 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 850) ngày 26-11, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định lần nữa việc thành lập Ban Chỉ đạo 850 có tính cách mạng rất cao, mới và chưa từng có.

"Đối với TP HCM, nếu được Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 850 thống nhất, TPHCM đề nghị xin thêm một suất Phó Chủ tịch UBND TPHCM chuyên sâu để chỉ đạo, theo dõi Nghị quyết 98. Vì hiện nay, bộ máy chính quyền hiện hữu - phần cứng của TPHCM là quá sức nên việc tập trung, tham mưu phối hợp với các bộ, ngành cũng có những khó khăn" - ông Nguyễn Văn Nên nói và cho biết nếu được Thủ tướng đồng ý, thành phố sẽ báo cáo xin Thường trực Ban Bí thư.

Sở VHTT TPHCM lên tiếng vụ đêm nhạc Westlife quảng cáo sàn tiền ảo, web cờ bạc

Theo phản ánh của báo chí, đêm nhạc của nhóm Westlife tại thành phố có xuất hiện nhiều gậy cổ vũ (lightstick) in logo một sàn tiền ảo và quạt in thông điệp quảng cáo một trang web cá độ. Logo sàn tiền ảo cũng xuất hiện trên banner, backdrop cỡ lớn in ngoài và trong sân vận động Thống Nhất.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 30-11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã thông tin liên quan đêm nhạc Westlife tổ chức ở thành phố vừa qua.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết, về vấn đề quảng cáo trong đêm nhạc Westlife có dấu hiệu vi phạm hay không và trách nhiệm thuộc về ai, ông Vương khẳng định Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận 10 và công an để xác định lại tính chất vụ việc.

"Nếu đó là lỗi của tổ chức, cá nhân cụ thể về hành vi vi phạm, thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM sẽ xử phạt vi phạm hành đối với những hành vi vi phạm nêu trên" - ông Vương nhấn mạnh.

Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?

Chiều 29/11, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức) và vợ ông Quân là bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo).

Trả lời HĐXX, bà Diễm nói bà là Giám đốc Công ty Ngọc Đạo, ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm) điều hành.

Bà Diễm khai nhận với HĐXX, cứ mỗi lần bà được chuyển tiền mặt hay chuyển khoản, bà nghĩ rằng đó là lợi nhuận của công ty. Số tiền này, theo bà Diễm \là dùng vào việc mua nhà, đất. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Lợi cũng có chuyển tiền riêng cho bà Diễm 16 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà bà Diễm thừa nhận là để ‘xài riêng’. Nghe bà Diễm nói tiền ‘xài riêng’, chủ tọa hỏi là xài như thế nào, thì bà Diễm giải thích là "xài cho sinh hoạt gia đình, con cái học hành…".

Theo cáo trạng, bà Diễm đã che giấu số tiền 103 tỷ đồng mà chồng bà đã tham ô. Sau khi chiếm đoạt được tiền, ông Quân chỉ đạo thuộc cấp chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân bà Diễm; chuyển tiền mặt và thanh toán tiền mua bất động sản, xe ô tô cho vợ chồng Quân, bà Diễm.

Bà Diễm là bị cáo duy nhất trong vụ án không phải lãnh án tù giam.

Sang ngày xét xử thứ 3, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức đã tuyên án vào sáng 1/12.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt chung bị đề nghị là 21 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ ông Quân, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo) bị phạt 3 năm tù treo, 5 năm thử thách về tội “Rửa tiền”.

Cảnh báo mưa lớn, dông lốc vào cuối tuần

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo trong tuần, thời tiết ít mưa, nắng nhiều. Riêng từ ngày 1 - 2/12 và ngày 6 - 7/12 mưa ở khu vực TPHCM có khả năng xuất hiện nhiều hơn. Thời gian mưa tập trung chiều tối, trong cơn dông còn kèm theo gió giật mạnh, sấm sét.

Tuyến đường có mặt bằng cho thuê thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới

Báo cáo Đại lộ bán lẻ thế giới năm 2023 mới phát hành của Cushman & Wakefield cho biết giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TP HCM đạt 390 USD mỗi feet vuông một năm (tương đương 350 USD mỗi m2 một tháng).

Con số này tăng 17% so với cùng kỳ và tăng 40% so với trước dịch bệnh COVID-19, đưa đường Đồng Khởi tăng một bậc lên hạng 13 so với năm ngoái. Giá thuê mặt bằng đường Đồng Khởi cao hơn cả các tuyến đường đắt nhất tại Munich (Đức), Amsterdam (Hà Lan) hay Bangkok (Thái Lan).

Bắt kẻ trộm xe máy và hàng hóa của shipper nhờ bộ quần áo đang phơi

Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng trộm xe máy lẫn hàng hóa của anh M.V.P (36 tuổi, quê Thanh Hóa, tài xế giao hàng) khiến người dân bức xúc.

Khi tiếp nhận tin trình báo từ bị hại, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Cùng thời điểm này, một số người dân ở xã Tân Thông Hội phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ giống với nghi phạm nên đã trình báo công an.

Khi làm việc với công an, Tuấn tỏ ra có kinh nghiệm, thái độ bất hợp tác, nói thời điểm xảy ra vụ việc mình đang ở nhà để sửa xe. Tuy nhiên, từ bộ quần áo phơi ngay trước cửa, đối tượng không thể chối cãi hành vi phạm tội của mình. Đây chính là chiếc áo màu đỏ với số 99 trước ngực, chiếc quần ngắn, in hoa văn…, giống với trang phục của đối tượng trộm cắp.

Tuấn khai không có chỗ ở ổn định, sống lang bạt và nghiện ma túy. Sau khi trộm xe máy của anh P, Tuấn mang đi bán cả xe lẫn hàng hóa cho một đối tượng chưa rõ lai lịch được khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn mua ma túy để sử dụng.

Hơn 33.000 trẻ em đang mòn mỏi chờ vắc xin

Tình trạng khan hiếm, cạn kiệt nhiều loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã kéo dài nhiều tháng qua trên địa bàn TPHCM. Hiện toàn thành phố có hơn 33.000 trẻ đang chờ vắc xin TCMR. Thiếu vắc xin khiến trẻ đối mặt với nhiều nguy cơ mắc các loại bệnh nguy hiểm.

41 phường bị cúp nước vào cuối tuần

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa có thông báo về việc tạm ngưng cấp nước một số địa điểm vào cuối tuần này. Thời gian tạm ngưng cấp nước dự kiến từ 22h ngày 2/12 (thứ Bảy) đến 3h ngày 3/12 (Chủ nhật).

Các khu vực bị tạm ngưng cấp nước, nước yếu gồm: Quận Bình Thạnh (các phường 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28); quận Gò Vấp (các phường 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17); quận 12 (phường An Phú Đông, Thạnh Lộc); quận Tân Bình (các phường 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất); TP Thủ Đức (các các phường Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Tam Bình, Tam Phú).

Hàng chục tấn chanh Trung Quốc theo 'trend' trà chanh giã tay đổ về TPHCM mỗi ngày

Khoảng 10 ngày gần đây, một số chợ truyền thống tại TPHCM xuất hiện mặt hàng mới là chanh Quảng Đông. Đây là chanh nhập khẩu từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có kích cỡ lớn, vỏ xù xì, từng quả được bọc trong túi ni lông riêng, chuyên dùng để làm món trà chanh giã tay du nhập từ thị trường Trung Quốc.

Đại diện Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM), cho hay chanh Quảng Đông về chợ đầu mối khoảng 10 ngày nay bằng container lạnh. Sản lượng bình quân 12 tấn/đêm, giá bán sỉ từ 40.000 – 45.000 đồng.

Đề xuất bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2024

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch năm 2024. Thành phố đề xuất hai điểm bắn pháo hoa.

Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phía TP.Thủ Đức), điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2024.

