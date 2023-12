Hiệu trưởng nói gì về việc học sinh lớp 8 bị thầy giáo đánh chấn thương; Cá lạ nặng tới 40kg bơi trên rạch

TPO - 3 nữ tạp vụ ngộ độc cần sa sau khi ăn bánh quy; Cháy nhà trong hẻm lúc rạng sáng, bé gái 8 tuổi tử vong; Học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh chấn thương; Phát hiện cá lạ nặng tới 40kg bơi trên rạch; 150 cảnh sát bao vây điểm khai thác khoáng sản trái phép,... là những tin tức phương Nam nổi bật tuần qua.

TPHCM: 3 nữ tạp vụ ngộ độc cần sa sau khi ăn bánh quy

Công an TP.Thủ Đức đang điều tra, làm rõ vụ 3 phụ nữ nhập viện cấp cứu với chẩn đoán bị ngộ độc cần sa. Những người này cùng làm nghề tạp vụ tại một cơ sở rộng khoảng 200m2 trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền.

Thông tin ban đầu, cả 3 người ăn một loại bánh quy chưa rõ chủng loại và cùng có biểu hiện choáng váng, buồn ngủ. Các bác sĩ chẩn đoán cả 3 người đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa. Khi cơ quan công an đến nơi 3 phụ nữ làm việc để khám nghiệm hiện trường thì phát hiện có khoảng 40 vỏ bong bóng.

TPHCM: Cháy nhà trong hẻm lúc rạng sáng, bé gái 8 tuổi tử vong

Công an quận 4 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm bé gái tử vong xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu P.T.M.D., 8 tuổi.

Theo đó, khoảng 3h35 ngày 5/12, người dân phát hiện căn nhà trong hẻm trên đường Tôn Thất Thuyết (phường 15, quận 4) bốc cháy dữ dội nên hô hoán và báo cơ quan chức năng đến dập lửa.

Vụ cháy làm cháu D tử vong, 5 xe máy và nhiều vật dụng khác trong nhà bị hư hỏng cháy rụi. Có 10 người khác trong nhà thoát ngoài an toàn

TPHCM: Học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh chấn thương

Tối 9/12, ông Trần Văn Luyện - Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TPHCM), cho biết sau khi xác minh với bệnh viện và kết quả chụp X-quang cho thấy nam sinh bị chấn thương phần mềm ở bả vai, không phải gãy xương bả vai như gia đình báo ban đầu.

Sự việc xảy ra vào chiều 8/12, trong giờ học STEM (hoạt động giáo dục tích hợp kiến thức các môn Khoa học - Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Khi kết thúc buổi học về nhà, em H.T.T.A (học sinh lớp 8 của trường) cho gia đình biết bị đau nhiều ở bả vai. Khi người nhà đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Nguyên nhân chấn thương được xác định là do A bị giáo viên dùng cây ăng ten (thiết bị dùng để giảng bài) trong giờ học STEM đánh.

Theo ông Luyện, trong sáng 9/12, nhà trường đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan. Trước mắt, nhà trường sẽ không bố trí giáo viên có hành vi đánh học sinh tiếp tục dạy lớp em A. và yêu cầu thầy giáo viết tường trình.

Nhà trường đã trực tiếp bàn các biện pháp phối hợp với gia đình để chăm sóc sức khỏe cho học sinh, trong đó đề xuất chi trả toàn bộ chi phí điều trị, đồng thời phối hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

TPHCM: Hơn 3,6 tỷ USD kéo dài metro số 1 TPHCM đến Bình Dương, Đồng Nai

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Sở GTVT hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về phương án đầu tư kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên) kết nối với tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Tổng chiều dài tuyến là 53,3 km. Khái toán, tổng mức đầu tư của toàn dự án là hơn 3,6 tỷ USD (khoảng 85.150 tỷ đồng).

Điểm đầu tuyến được kết nối từ sau ga Bến xe Suối Tiên của tuyến metro số 1 TPHCM. Điểm cuối của tuyến theo hướng về tỉnh Đồng Nai kết thúc ở Km20+120 tại depot (dự kiến thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Điểm cuối tuyến theo hướng nối về tỉnh Bình Dương kết thúc ở Km31+350 tại depot (dự kiến thuộc phường Phú Chánh, TP Tân Uyên).

Bình Dương: Phát hiện cá lạ nặng tới 40kg bơi trên rạch

Chiều 4/12, khi đang câu cá giải trí, nhiều cần thủ phát hiện một con cá có hình thù lạ, nặng khoảng 40kg bơi ở rạch Cua Đinh (xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Cá "lạ" có hình thù giống cá sấu hoả tiễn. Hiện tại, cơ quan chức năng thị xã Bến Cát, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và người dân đang tổ chức tìm kiếm con cá trên. Dự kiến sau khi bắt được, con cá "lạ" sẽ được bàn giao cho Chi cục Thú y xử lý.

Bình Dương: Thông qua dự án cao tốc hơn 17.000 tỷ đồng bằng hình thức PPP

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Bình Dương đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Dự án cao tốc có tổng chiều dài tuyến khoảng 45,747km. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 322,5ha. Về quy mô, đường cao tốc có vận tốc thiết kế 100 km/h, là công trình giao thông cấp I. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 17.408 tỷ đồng, có thời gian thực hiện từ năm 2023 và hoàn thành vào năm 2027.

Bình Thuận: Cháy 11 tàu cá

Ngày 8/12, UBND tỉnh Bình Thuận ra công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy 11 tàu cá xảy ra tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 7/12, tại Công ty TNHH sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết (phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã xảy ra vụ cháy 11 tàu cá công suất lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong quá trình sửa chữa tàu, nhóm công nhân để bụi hàn rơi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến vụ cháy.

Bình Thuận: 150 cảnh sát bao vây điểm khai thác khoáng sản trái phép

Chiều 9/12, Công an tỉnh Bình Thuận huy động 150 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi phân loại, tuyển rửa, thu hồi kim loại nặng, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Ngách Đào Giữa (thuộc thôn Tà Mon, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều xe múc, xe máy cày, máy xay đá, máy bơm, 2 xe bán tải, nhiều mẫu vật kim loại màu vàng và một lượng lớn hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nam sinh lớp 7 đâm bạn nữ cùng lớp rồi định nhảy lầu tự tử

Ngày 8/12, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo ngành giáo dục và các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn liên quan đến vụ việc học sinh lớp 7 trường THCS Vũng Tàu gây thương tích cho bạn nữ học cùng lớp.

Trước đó, vào ngày 5/12, sau khi vừa học xong tiết 2 môn tiếng Anh, nam sinh N.T.G.L bất ngờ cầm kéo đuổi theo nữ sinh Đ.T.N.K (cùng học lớp 7/3 trường THCS Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu).

Khi đến cầu thang tầng trệt, nam sinh đuổi kịp và đâm bạn nữ gây thương tích ở vùng lưng và đầu. Sau khi gây thương tích cho bạn, L đã chạy lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử. Em được các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn, trấn an tinh thần đưa về lớp.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tài xế và 6 người dương tính ma túy, trên xe có nhiều súng, hung khí

Rạng sáng 9/12, Công an TP Vũng Tàu phát hiện ôtô bán tải lưu thông hướng từ Bãi Sau đi Bãi Trước có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Lực lượng công an phát hiện Nguyễn Nhật Hào (25 tuổi, ngụ Tây Ninh) là tài xế xe bán tải và 6 thanh niên đi cùng đều lương dương tính với ma tuý. Ngoài ra, công an còn phát hiện trong xe có 4 khẩu súng, nhiều mã tấu, dao, rựa và ma túy dạng khay. Các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội hình sự, Công an TP Vũng Tàu đang thụ lý điều tra.

Bình Phước: Giám đốc 3 sở có phiếu tín nhiệm thấp nhất

Chiều 7/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 20 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp và Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Bình Phước là những người có phiếu tín nhiệm thấp nhất trong số 20 cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm.