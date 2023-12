TPHCM 24/7: Bất ngờ về băng cướp dùng súng cướp ngân hàng; Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 tử vong dưới hồ bơi

TPO - Thông tin bất ngờ về băng cướp táo tợn dùng súng cướp ngân hàng; Đề xuất đặt tên đường cố Thủ tướng Phan Văn Khải; Bầu Đức rao bán bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai; TPHCM tăng thêm nhiều điểm bắn pháo hoa dịp Tết Giáp Thìn... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Thông tin bất ngờ về băng cướp táo tợn dùng súng cướp ngân hàng

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, của một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Vụ cướp do Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) thực hiện. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ một số tiền mặt có mệnh giá 200 nghìn đồng và 500 nghìn đồng là tiền giả.

Qua đấu tranh, nhóm Mỹ khai nhận trong hai ngày 12/10 và 13/10, cả nhóm đi ô tô biển số tỉnh Bến Tre xuống Tiền Giang và Tây Ninh. Nhóm thực hiện hành vi lưu hành tiền giả bằng cách sử dụng loại tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng và 500 nghìn đồng mua cà phê, nước ngọt, bánh pía, bò cuốn lá lốt...để người bán thối lại tiền thật.

Để điều tra, xử lý dứt điểm vụ án, Công an TPHCM đề nghị những người có tên trên và các nạn nhân bị nhóm của Mỹ dùng tiền giả để mua hàng đến Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) gặp điều tra viên Bùi Thanh Hải (số điện thoại liên lạc: 0913700809) để phối hợp làm việc.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà tại TPHCM bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 27/12, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo công an TPHCM, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà là công ty Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO). Năm 2015, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà được phê duyệt chuyển thành Công ty HDTC.

Trong đó, UBND TPHCM giữ 30% vốn điều lệ và ông Đinh Trường Chinh giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời ông Chinh là một trong những cổ đông cá nhân. Sau khi cổ phần hóa, Công ty HDTC đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng bán đất nền tại khu đô thị An Phú - An Khánh trước đó khiến nhiều người làm đơn tố cáo đến Công an TPHCM.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 tử vong dưới hồ bơi ở TPHCM

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra vụ nữ sinh lớp 10 tử vong trong hồ bơi xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là em N.L.M.D, 15 tuổi, học sinh lớp 10 của một trường THPT ở quận Gò Vấp.

Thông tin ban đầu, trưa 25/12, em D. cùng 2 bạn học (1 nam, 1 nữ) mua vé vào bơi tại hồ bơi trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Thời điểm này, hồ bơi có 2 nhân viên bên trong.

Bơi được một lúc, em D. lên bờ và ngồi trên ghế đá ở khu vực cuối hồ bơi, còn 2 người bạn ngồi ở khu vực đầu hồ bơi. Một lúc sau, nhân viên hồ bơi không thấy D. nên tìm kiếm và phát hiện nữ sinh nằm dưới đáy hồ bơi.

Mọi người đưa em D. lên bờ sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng nữ sinh không qua khỏi.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để điều tra. Được biết, khu vực em D. gặp nạn có độ sâu 2,5m.

Đề xuất đặt tên đường cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Thông tin được bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết chiều 27/12. Đoạn đường được đề xuất đổi tên là quốc lộ 22, đoạn từ ngã tư An Sương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh (cổng chào). Việc đề xuất đặt tên đường cố Thủ tướng Phan Văn Khải nhằm kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông. Đồng thời, việc này cũng để thể hiện lòng biết ơn của người dân thành phố nói chung và người dân huyện Củ Chi nói riêng với công lao của cố Thủ tướng.

Sau thời gian cạn kiệt vắc xin, hơn 8.000 liều 5 trong 1 đã về đến TPHCM

Tới chiều 28/12, 8.100 liều vắc xin 5 trong 1 được Bộ Y tế cấp cho TPHCM đã về đến kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM. Ngành y tế sẽ tổ chức tiêm vắc xin 5 trong 1 ngay sau lễ, bắt đầu là từ ngày 2/1/2024 đến hết ngày 6/1/2024.

Nội dung này được bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 28/12.

Theo đó, đây là số vắc xin trong số hơn 460.000 liều vắc xin của cả nước, phòng một số bệnh bắt buộc theo quy định của Bộ Y tế gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib.

Ngày 29/12, HCDC tiến hành cấp phát vắc xin cho các quận, huyện. Thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine 5 trong 1 ngay sau lễ, bắt đầu là từ ngày 2/1/2024 đến hết ngày 6/1/2024.

Tăng thêm nhiều điểm bắn pháo hoa dịp Tết Giáp Thìn

Theo dự kiến, ngoài 2 điểm bắn pháo hoa đã được tổ chức bắn vào dịp Tết Dương lịch 2024 là điểm bắn pháo hoa tầm cao đầu đường hầm Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức) và điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (Quận 11), Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay TP sẽ tổ chức thêm một số điểm bắn pháo hoa tại các quận huyện.

Cụ thể, TP sẽ có thêm điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Khu di tích đền Bến Dược (huyện Củ Chi) và một số điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh).