TPHCM 24/7: Trích camera vụ nghi đánh thuốc mê lấy tiền ở bệnh viện; Xác minh nhiều bệnh viện mua kit test của Việt Á

TPO - Diễn biến mới nhất vụ hàng trăm cảnh sát phong tỏa quán bar ở TPHCM; Nghi vấn nhóm người đánh thuốc mê nhân viên thu ngân của bệnh viện, lấy sạch tiền; Xác minh nhiều bệnh viện tại TPHCM mua kit test của Cty Việt Á...là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

Diễn biến mới nhất vụ hàng trăm cảnh sát phong tỏa quán bar ở TPHCM

Sau hơn 1 ngày phong tỏa, đến sáng 22/1, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác kiểm tra, khám xét quán bar ở đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) và đưa nhiều người cùng tang vật, tài liệu liên quan về trụ sở để điều tra, xử lý. Đoạn đường qua khu vực này được gỡ bỏ phong tỏa sau khi cơ quan công an hoàn tất công tác khám xét, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Hiện quán bar đã đóng cửa, trước quán có lực lượng công an, bảo vệ dân phố túc trực.

Nghi vấn nhóm người đánh thuốc mê nhân viên thu ngân của bệnh viện, lấy sạch tiền

Ngày 24/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, tại bệnh viện này vừa xảy ra vụ việc được cho là dàn cảnh để chiếm đoạt tài sản nghi ngờ sử dụng thuốc mê.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh của bệnh viện, vào chiều 23/1, trong ca khám bệnh ngoài giờ, một nhóm gồm 3 người nước ngoài đi đến bàn nhận bệnh. Khi tiếp cận nhân viên thu ngân, 1 người hỏi đường, 1 người hỏi đổi tiền, 1 người lấy quạt phẩy liên tục. Ngay sau đó, nữ nhân viên thu ngân rơi vào trạng thái lơ mơ, một người trong nhóm đã gom hết tiền trong tủ. Ngay sau khi lấy được tiền, cả nhóm đã lên xe hơi chờ sẵn tẩu thoát.

Kết quả kiểm kê lại sau khi vụ việc được phát hiện, phía bệnh viện xác định số tiền bị chiếm đoạt là 6 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được trình báo đến Công an quận 10 TPHCM để làm rõ. Camera cũng đã được cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện biến thể phụ gây gia tăng ca mắc và tử vong của COVID-19

Kết quả giải mã trình tự gen từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong tháng 12/2023 ghi nhận có 12/16 bệnh nhân (75%) nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1. Ngoài ra có 1 ca nhiễm biến thể JN.1.1; 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD.

Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới do COVID-19 có xu hướng gia tăng dần trong sáu tuần gần đây. Biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 (Variant of Interest - VOI) và là nguyên nhân đang gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan.

Ba linh vật rồng cỡ lớn ở Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được chuyển nhượng làm thiện nguyện

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - đơn vị chủ trì thực hiện công trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 - cho biết sau khi kết thúc đường hoa, ba linh vật rồng trên công trình đường hoa cùng hai cây hoàng kim cao 30cm do Công ty CP Mai Vàng Rồng Việt trao tặng sẽ được Ban tổ chức chuyển quyền sở hữu cho các doanh nghiệp, cá nhân và toàn bộ số tiền thu được sẽ trao tặng cho các quỹ từ thiện.

TPHCM điều động, phân công, bổ nhiệm 238 cán bộ trong năm 2023

Trong năm 2023, Đảng bộ thành phố đã điều động, phân công, chỉ định, chuẩn y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, tham gia ý kiến với các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ đối với 238 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đây là một trong 10 sự kiện, hoạt động nổi bật trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng bộ thành phố, được Thành ủy TPHCM công bố chiều 23/1.

Xác minh nhiều bệnh viện tại TPHCM mua kit test của Cty Việt Á

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng 4 bị can khác về các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Sai phạm của các bị can liên quan việc mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, gây thiệt hại gần 15 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy, ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có một số bệnh viện công mua kit xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á sản xuất. Vì thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm COVID, do Công ty Việt Á sản xuất tại 4 bệnh viện nêu trên để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý sau.

8 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa ở TPHCM, 2 nơi mới là Gò Vấp và Hóc Môn

So với năm 2023, trong giao thừa Tết Nguyên đán 2024, TPHCM có thêm 2 điểm bắn pháo hoa. Như vậy trong đêm giao thừa, sẽ có 8 điểm bắn pháo hoa, gồm 2 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp, tại các quận huyện trên địa bàn.

2 "trận địa" pháo hoa tầm cao được bố trí tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp còn lại được tổ chức tại Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP.Thủ Đức), Công viên Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa (quận Gò Vấp), Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Sở Văn hóa lên tiếng về pano quảng cáo phim Tết của Trấn Thành phạm luật

Liên quan đến pano quảng cáo phim Tết của Trấn Thành xuất hiện trên đường phố TPHCM những ngày gần đây, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - nhận định Điều 32 Luật Quảng cáo quy định việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của luật này và pháp luật về giao thông. Đồng thời, không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo vi phạm những điều trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy vậy, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM không có thẩm quyền trong việc dừng phương tiện đang lưu thông trên đường. Liên quan việc quảng cáo trên phương tiện giao thông (như xe buýt, taxi, xe công nghệ, ôtô..), UBND TPHCM đã giao Sở GTVT phối hợp Công an TP rà soát, kiểm tra, quản lý.