Vé máy bay dịp 2/9 hạ nhiệt

TP - Thay vì mức giá vé chặng dài lên tới 2-3 triệu đồng/chiều như tuần trước, hiện vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang quay đầu giảm, trong khi tỷ lệ vé đã được mua rất thấp. Giá vé tàu hỏa cũng hạ nhiệt.

Lộ trò gom vé rẻ của các đại lý vé máy bay

Khảo sát trang bán vé máy bay các hãng nội địa ngày 23/8 cho thấy, giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ lễ 2/9 đã bắt đầu giảm. Cụ thể, vé đi ngày 1/9, chặng Hà Nội - Phú Quốc chỉ còn từ 1,4 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế phí), giảm hơn 500 nghìn đồng/chiều so với tuần trước. Tương tự, các chặng bay khác giá vé giảm từ 500 - 700 nghìn đồng/chiều, còn quanh mức 1 - 1,4 triệu đồng/chiều, như chặng Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Phú Quốc, TPHCM - Nha Trang, TPHCM - Đà Lạt, TPHCM - Đà Nẵng…

Một đại lý vé máy bay cho biết, vào các dịp lễ, tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các địa lý thường đặt trước với hãng hàng không một lượng vé giá ưu đãi nhất định. Sau đó, đại lý bán cho khách có nhu cầu bằng với giá vé do hãng bán trực tiếp trên cổng bán vé trực tuyến (website). Khách mua vé trực tiếp trên cổng bán vé của hãng sẽ được giữ chỗ trong thời gian nhất định chưa phải thanh toán tiền vé ngay, như Vietjet và Pacific Airlines cho giữ chỗ chưa thanh toán trong 12 tiếng. Vietnam Airlines và Bamboo Airways cho giữ chỗ 24 tiếng. Tuy nhiên, với đại lý, thời gian giữ chỗ chưa thanh toán có thể tới 3 - 5 ngày (tùy hãng và tùy đại lý).

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới, toàn mạng đường sắt cung ứng khoảng 50.000 vé. Tới nay, tổng lượng vé tàu bán ra được gần 17.200 vé đặt, bằng 32% tổng lượng vé cung ứng. Trong đó, tàu Thống nhất Bắc - Nam bán được gần 7.000 vé, các tàu địa phương bán được hơn 10.200 vé. Dù vậy, một số đoàn tàu đã hết vé, tập trung vào tàu chiều từ Hà Nội đi các địa phương ngày 31/8 và tàu chiều về Hà Nội ngày 4/9.

“Khoảng thời gian 1 tháng trước dịp nghỉ lễ và hơn 1 tháng với dịp tết, các đại lý sẽ cử người đặt giữ chỗ vé giá rẻ các chuyến bay giờ đẹp, dùng thông tin của những khách từng mua vé tại đại lý. Khi đó, vé rẻ được giữ hết, khách vào trang bán vé của hãng chỉ còn thấy vé giá cao. Lúc này, đại lý sẽ bán được các vé ưu đãi với giá cao như giá trên cổng bán vé các hãng, hoặc bán lại chính các vé giá rẻ đang giữ với giá của hạng vé cao hơn”, đại lý này tiết lộ.

Cũng theo đại lý này, 1 máy bay A321 có khoảng 230 chỗ, hãng bán ra vé giá từ thấp tới cao, chỉ cần đại lý vào đặt giữ 50 chỗ giá rẻ nhất, các hành khách khác sẽ phải mua vé giá cao. “Khi sát ngày bay, lượng vé không bán được, các đại lý sẽ buộc phải trả, nên trên trang bán vé của các hãng lúc này lại xuất hiện các loại vé giá thấp”, đại lý trên tiết lộ.

Lượng vé chưa bán còn nhiều

Ông Đinh Việt Sơn, Phó cục trưởng Cục Hàng không (Bộ GTVT), dự báo, nhu cầu khách hàng không dịp Quốc khánh không tăng so với cùng kỳ lễ năm trước. Dự kiến, từ ngày 31/8 - 5/9, các hãng hàng không khai thác hơn 5.300 chuyến bay nội địa, cung ứng hơn 1 triệu ghế, tăng 20% so với ngày thường nhưng giảm khoảng 3% so với dịp lễ năm trước.

Tính tới ngày 18/8, kể cả đường bay nhu cầu cao, như đường bay Bắc - Nam, điểm đến du lịch, lượng vé bán được vẫn ở mức thấp, nên lượng ghế trống còn nhiều. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM tỷ lệ vé được đặt mới bằng 30-40% số vé các hãng cung ứng. Với đường bay du lịch, chỉ một số đường bay Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định, Côn Đảo, TPHCM đến Bình Định có tỷ lệ vé được đặt trên 40% số ghế, các đường bay khác chỉ từ 25-35% số ghế được đặt.

Về giá vé máy bay, ông Sơn cho biết, các hãng đang bán vé nội địa dịp 2/9 theo khung giá quy định. “Dịp lễ tới, giá vé máy bay ổn định cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè vừa qua. Vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu nghỉ lễ với chiều đi và ngày cuối nghỉ lễ với chiều về. Cục phối hợp với các hãng hàng không để theo dõi, đánh giá nhu cầu khách, lên kế hoạch tăng chuyến nếu nhu cầu tăng”, ông Sơn nói.