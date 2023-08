Bản tin 8H: Kỷ luật nữ Trưởng phòng GD&ĐT ở Quảng Ninh

TPO - UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Mây, Trưởng phòng GD&ĐT huyện liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2021, do phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư.

Ngày 25/8, UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thông tin, UBND huyện đã thi hành kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách" đối với bà Nguyễn Thị Mây, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mây chịu trách nhiệm chính, chịu trách nhiệm là đại diện chủ đầu tư, người đứng đầu đơn vị đã thiếu kiểm tra, giám sát, không kịp thời phát hiện sai sót, khuyết điểm trong việc thực hiện mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2021 trên địa bàn huyện do Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Mây làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Cũng theo UBND huyện Tiên Yên, bước tiếp sẽ xem xét kỷ luật về Đảng đối với bà Nguyễn Thị Mây, dự kiến trong tháng 9/2023 sẽ ra kết luận.

Chiều 25/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Theo đó, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu với Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và 4 Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường và Vũ Chiến Thắng. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin những nhân sự thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đã hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và đã được gửi đến các cán bộ thuộc đối tượng ghi phiếu để nghiên cứu và cho ý kiến tại Hội nghị theo đúng quy định. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp.

Chiều 25/8, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) thông tin, Công an xã Bạch Đằng vừa giải cứu thành công một người đàn ông có ý định nhảy cầu Bạch Đằng xuống sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bạch Đằng, TP Tân Uyên. Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 25/8, người đàn ông ôm theo một con chó, ngồi trên lan can cầu Bạch Đằng chuẩn bị nhảy xuống sông Đồng Nai. Sau khoảng 1 giờ tiếp cận và thuyết phục, lực lượng chức năng xã Bạch Đằng đã thuyết phục được người đàn ông trở lại phía trên cầu. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông tên H.H.S. (46 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Ông S. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái nên nảy sinh ý định nhảy cầu tự tử.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 27/8 Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Ngày 26-27/8, ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc vào ngày 28/8, ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

Ngày 25/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 73 ca mắc COVID-19 mới, tăng vọt so với ngày trước đó và cao nhất trong nhiều tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.660 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.461 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 1 bệnh nhân nặng đang thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.

Ngày 25/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang thông báo tại kỳ họp thứ 16 và 17 diễn ra vào ngày 20/7 và 21/8, UBKT Tỉnh ủy đã kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với 3 đảng viên. Đó là ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc; ông Trần Chiến Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc; và ông Trương Thành Tấn - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra TP Phú Quốc, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/8, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tình hình sức khỏe của bà T.T.Đ. (nữ nhân viên TTYT huyện Phước Long), đã cơ bản ổn định. Sau khi sự việc xảy ra và qua kiến nghị của UBND huyện Phước Long về việc xác minh các vấn đề có liên quan đến chuyên môn ngành y tế tại TTYT, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Thanh tra sở vào cuộc làm rõ. Trước đó, lúc 15h45 ngày 22/8, tại buồng khám răng thuộc TTYT huyện Phước Long, bà T.T.Đ uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Nguyên nhân ban đầu xác định, do bà Đ. bức xúc trước quyết định phân công nhiệm vụ mới của TTYT đối với cá nhân bà. (XEM CHI TIẾT)