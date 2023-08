Bản tin 8H: Tạm đình chỉ bác sĩ bị tố gợi ý 'cho vui vẻ' mới cấp thuốc ung thư

TPO - Theo Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bệnh viện đã quyết định tạm đình chỉ bác sĩ bị tố gợi ý "cho vui vẻ" mới cấp thuốc điều trị ung thư và xâm hại tình dục con gái bệnh nhân.

Ngày 24/8, bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết ban giám đốc bệnh viện đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông N.Q.C., bác sĩ công tác tại khoa Y học hạt nhân. Theo bác sĩ Dũng, ông C. tạm thời sẽ được chuyển về phòng tổ chức, làm tường trình rõ sự việc. Trước đó, chị T.T.K.T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) tố cáo bác sĩ C. lợi dụng sự quẫn bách cần thuốc điều trị ung thư cho mẹ chị để gợi ý "vui vẻ" và có hành vi xâm hại tình dục chị tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Làm việc với Thanh tra Sở Y tế, bác sỹ N.Q.C không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc (tại nhà của ông N.Q.C). Trong khi đó, chị T. khẳng định làm đơn tố cáo không vì mục đích cá nhân mà muốn các trường hợp khác cảnh giác không rơi vào hoàn cảnh như chị.

Ngày 24/8, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hải Phòng vừa quyết định xử phạt bà Đinh Thị U. (52 tuổi), trưởng nhóm "Bông hồng đen", 7,5 triệu đồng. Trong quyết định xử phạt do bà Phạm Thị Trà, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, ký nêu rõ, bà U. đã thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó. Trước đó, nhóm người nhận là thành viên của tổ chức có tên "Bông hồng đen" tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV. Việc lấy máu này, nhà trường, phụ huynh và chính quyền đều không được biết. Theo ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Sơn, các phụ huynh phản ánh mỗi học sinh cho lấy máu đều được trả 100.000 đồng, giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng.

Tối 24/8, lãnh đạo UBND TP Hải Dương (Hải Dương) cho hay đã tìm thấy thi thể 2 chú cháu ruột bị đuối nước. Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 23/8, anh Hoàng Văn H. (SN 1972, ở khu dân cư Vũ Xá) đưa 2 cháu ra sông Cái tập bơi. Khi vừa xuống sông, cháu gái anh là H.T.N.K. (SN 2005, trú tại xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) bị hẫng chân, trượt ngã xuống sông, bị nước cuốn đi. Thấy vậy, anh H. đã bơi ra cứu cháu. Do dòng chảy xiết, cả 2 chú cháu đã bị nước cuốn đi. Đến 23h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh H. Ngày 24/8, thi thể cháu K. được tìm thấy cách vị trí 2 chú cháu gặp nạn không xa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 25/8, các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi gay gắt trên 37 độ C. Ngày 26/8, khu vực miền Trung duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng nhẹ. Theo đó, Thanh Hóa đến Ninh Thuận nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trong đêm 24/8 và sáng sớm 25/8, lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Từ 25/8, mưa có xu hướng giảm dần. Đêm 24/8 và ngày 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 24/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.587 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.452 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân nặng đang thở ôxy, giảm so với ngày hôm qua. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tới chiều 24/8, đã chính thức hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5.10 (Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách sân bay Long Thành). Theo đó, Liên danh Vietur đã trúng thầu, với giá trúng thầu hơn 27.813 tỷ đồng, và hơn 338 triệu USD (tương đương hơn 8.000 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 39 tháng, dự kiến hợp đồng sẽ được ký trước ngày 30/8. Về thời gian khởi công thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành, ban đầu ACV dự kiến ngày 26/8, nhưng nay phải lùi lại ngày 31/8. (XEM CHI TIẾT)

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) vừa ra thông báo về việc tiếp tục thực hiện phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô “Phiên đấu giá thứ nhất”. Theo thông báo này, đối với 11 biển số ô tô đưa ra đấu giá ngày 22/8 không thực hiện được do lỗi kỹ thuật, VPA đảm bảo giữ nguyên quyền lợi của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá các biển số xe ô tô. Đối với tất cả các biển số ô tô còn lại trong danh sách niêm yết (trừ 11 biển số đấu giá ngày 22/8), khách hàng có thể tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá, tiền nộp hồ sơ, tiền đặt trước cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày. Các cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được VPA tổ chức trong tháng 9/2023. (XEM CHI TIẾT)