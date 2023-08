Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thêm nhiệm vụ mới

TPO - Theo quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan là Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế.

Bộ Y tế vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế. Theo quyết định này, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban thường trực là Thứ trưởng Trần Văn Thuấn. Ba Phó Trưởng Ban là các Thứ trưởng: Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương và Lê Đức Luận. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Y tế có 22 đồng chí ủy viên, trong đó ông Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế là Uỷ viên Thường trực. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng/lần và họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc có thể tổ chức họp, mời đại diện các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia tham gia thảo luận, đề xuất.

Theo báo cáo tháng 8, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội đã kiểm tra 2.335 vụ; xử lý 2.128 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 310 tỷ 670 triệu đồng (phạt hành chính: 115 tỷ 928 triệu đồng; truy thu thuế, thu hồi thuế sau thanh tra, kiểm tra 194 tỷ 742 triệu đồng). Đại diện Ban nhận định trong tháng 8 tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp, thường tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như: thuốc lá, rượu, quần áo may sẵn, đồ điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm các loại... Đặc biệt thời gian tới sắp diễn ra dịp Tết Trung thu, dự báo trong thời gian này nhu cầu về bánh kẹo, bánh trung thu…của người dân tăng cao, vi phạm về an toàn thực phẩm có nhiều diễn biến phức tạp.

Tối 26/8, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thông báo về sự cố gây gián đoạn cung ứng điện trên địa bàn đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng). Nguyên nhân do vào 16h10 cùng ngày, tàu va vào đường dây 35 KV khoảng cột 104 – 105 (khoảng cột vượt biển Lạch Huyện). Thời gian cấp điện trở lại dự kiến lúc 17h ngày 28/8. Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, đây là sự cố khách quan, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng sớm 27/8, dự báo vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ đêm 27-28/8, Bắc Bộ khả năng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Từ 29/8, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Trong hai ngày 27 và 28/8, Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-55%. Ngày 29/8, nắng nóng ở Trung Bộ có thể suy giảm. Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngày 26/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, giảm hơn 3 lần so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.683 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.473 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 phải thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.

Vào khoảng 8h sáng 26/8, tại khu vực Nậm Cáng, thôn Nậm Khoang, xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát, Lào Cai), người dân phát hiện 3 cháu Thào A T., Lầu Thị L. và Sùng A Q. (cùng SN 2016) tử vong do đuối nước. Thông tin từ xã Nậm Chạc, nguyên nhân ban đầu được xác định do các cháu đi chăn trâu, tắm tại hố trữ nước trồng chuối của doanh nghiệp trên địa bàn; hố nước có độ sâu khoảng 1,5m, dài 6m, rộng 6m. Hiện các cháu đã được đưa về gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/8, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô trực tuyến có thông báo về việc đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ nhất. Cụ thể, đối với 11 biển số ô tô đấu giá ngày 22/8, chưa được thực hiện, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định. Theo thông báo, 11 biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày 16/9/2023. Đối với toàn bộ các biển số xe ô tô còn lại khách hàng đã đăng ký sẽ được tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 16/9 trở đi. (XEM CHI TIẾT)