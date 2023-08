Bản tin 8H: Kỷ luật hiệu trưởng bị con gái đăng clip tố đánh vợ

TPO - Ông Đặng Xuân Hiển, Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương (Quảng Ngãi), bị kỷ luật khiển trách vì hành vi bạo hành vợ.

Ngày 28/8, UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, Chủ tịch UBND huyện vừa ký quyết định kỷ luật ông Đặng Xuân Hiển, Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương bằng hình thức Khiển trách. Ông Hiển bị kỷ luật vì đã có hành vi bạo lực gia đình đối với vợ là bà Huỳnh Thị Kim C. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng. Trước đó, tối 10/4, con gái ông Hiển đăng tải clip với nội dung bạo lực gia đình lên mạng xã hội Facebook, kèm theo nội dung dưới phần bình luận "tố" bố mình là ông Đặng Xuân Hiển ngoại tình, về nhà đánh vợ. Vào cuộc xác minh, cấp thẩm quyền huyện Bình Sơn kết luận, ông Hiển có hành vi bạo lực gia đình.

UBND tỉnh Thái Bình vừa có quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 cán bộ Sở này vì hành vi đánh bạc. Đó là các ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao; ông Đặng Thế Dũng, Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh và ông Đào Hoàng Long, Phó phòng Nghiệp vụ thể dục, thể thao. Quyết định tạm đình chỉ bắt đầu được thực hiện từ 23/8 đến khi có kết luận của cơ quan tố tụng về hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, từ 24/7 đến 6/8, đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình dẫn đoàn tham dự vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk. Ông Hùng cùng 3 cán bộ khác tổ chức đánh bạc ăn tiền tại một khách sạn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và bị cơ quan công an bắt quả tang.

Mới đây, Bộ Tư pháp thừa nhận thời gian qua phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, phần mềm hỗ trợ số hóa sổ hộ tịch (Phần mềm 158) có thời điểm hoạt động không ổn định, chậm, lỗi do nhiều nguyên nhân khách quan: Hạ tầng bị quá tải, nhiều địa phương cùng thực hiện số hóa dẫn đến lượng truy cập, cập nhật rất lớn; nhu cầu trích xuất dữ liệu để đối soát tăng cao theo yêu cầu của Đề án 06. Khắc phục tình trạng trên, Bộ Tư pháp đang triển khai Dự án hạ tầng trung tâm dữ liệu điện tử giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được nâng cấp, triển khai từ quý III tới. Bộ Tư pháp cũng sẽ triển khai dự án nâng cấp, xây dựng một cách toàn diện, đồng bộ cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ ngày 18 đến 25/8, Hà Nội ghi nhận 1.056 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng gấp 2 lần so với những tuần đầu tháng 8/2023). Tính từ đầu năm 2023 đến nay, TP đã có 5.564 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022). Trong các quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân, dẫn đầu là huyện Thạch Thất với 656 ca, tiếp đến là huyện Thanh Trì (467 ca), quận Hoàng Mai (459 ca), quận Bắc Từ Liêm (363 ca) và quận Hà Đông (332 ca). Ngoài ra, cũng trong tuần qua, TP Hà Nội có thêm 81 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận, huyện, thị xã. Tổng số ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hà Nội từ đầu năm đến nay là 407. Hiện còn 153 ổ dịch đang hoạt động tại 24 quận, huyện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/8), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong ngày, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngày 28/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 33 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.730 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.479 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng phải thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.

Chiều 28/8, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phong - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/9. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Bạch Đăng Khoa kể từ 1/9/2023.