Tình hình mưa dông cuối tuần ở TPHCM

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM và các tỉnh thành khu vực Nam bộ trong những ngày cuối tuần sẽ có mưa rào và dông rải rác vào thời điểm chiều tối và đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa hoạt động ổn định, sau suy yếu di chuyển dần ra phía đông. Rãnh áp thấp có trục 5-8 độ vĩ Bắc xu hướng dịch chậm xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ. Sáng sớm nay (8/11), bão YinXing đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024.

Dự báo trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ, từ ngày 11/11 gió giảm dần cường độ.

Ngoài ra, bão YinXing hoạt động trên khu vực bắc Biển Đông có khả năng di chuyển hướng về phía khu vực Trung Trung bộ với cường độ suy yếu dần.

Từ những hình thế thời tiết chính kể trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo TPHCM và các tỉnh thành khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác trong những ngày tới (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Do ảnh hưởng từ bão YinXing (bão số 7), thời tiết vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng từ 2-3m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió Đông Bắc cấp 3-4. Độ cao sóng 0,25-1m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm hôm qua và sáng nay (7/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ở khu vực Tây Nguyên cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/11 đến 8h ngày 7/11 có nơi trên 100mm như: Đề Gi (Bình Định) 197.8mm, Sông Hinh (Phú Yên) 114.3mm, Ea Mdoal (Đắk Lắk) 111.6mm, Hồ Long Mỹ (Bình Định) 102.8mm, …

Dự báo ngày hôm nay (7/11), ở khu vực Bình Định đến Ninh Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (riêng khu vực Nam bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm).