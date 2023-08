Bản tin 8H: Triển khai quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

TPO - Binh chủng Thông tin liên lạc vừa tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác nhân sự.

Ngày 30/8, Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Binh chủng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc nghỉ chuẩn bị hưu từ ngày 1/9/2023 đối với Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc và Quyết định số 488/QĐĐ-BQP ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Trị, Phó chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, giữ chức vụ Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc, tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Tâm đã bàn giao cho Đại tá Nguyễn Văn Trị chức vụ Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc.

Chiều 30/8, Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý. Theo đó, Uỷ ban Dân tộc điều động, bổ nhiệm ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đến nhận công tác tại Vụ Tổng hợp và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Điều động bà Nguyễn Thu Minh, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng đến nhận công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Điều động ông Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đến nhận công tác tại Văn phòng và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban; Tiếp nhận ông Diệp Văn Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về làm công chức tại Vụ Kế hoạch-Tài chính và biệt phái đến nhận công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với ông N.V.H. (SN 1976, trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương). Trước đó, ông H. đã dùng chổi có cán gỗ đánh, gây thương tích cho vợ là bà Đ.T.B. Ông H. bị phạt 15 triệu đồng, phải xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho vợ số tiền 645.000 đồng. Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn Đặng Văn Trực cho biết ông H. đã nộp phạt nhưng chưa xin lỗi công khai. Qua tìm hiểu, ông H. hiện tại đang giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, vợ ông cũng đang công tác tại UBND xã này.

Chiều 30/8, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2023. Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết tính tới thời điểm ngày 25/8, TP HCM giải ngân được khoảng 19.000 tỷ đồng; đạt 28% so với kế hoạch được giao - khoảng 68.000 tỷ đồng). Theo ông Mãi, lẽ ra đến cuối tháng 9, TP HCM phải đạt tỷ lệ 55%, cuối tháng 6 phải đạt 35%, nhưng đến nay chưa đạt được con số 35% của cuối tháng 6. Ông Mãi chỉ ra một trong những yếu tố gây vướng cho công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP HCM là giải phóng mặt bằng.

Khoảng 15h chiều 30/8, một vụ nổ lốp xe tải xảy ra tại garage ôtô trên địa bàn xã Gia Thanh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải vào garage trên để sửa chữa. Khi thợ sửa xe tháo lốp, bất ngờ chiếc lốp phát nổ khiến người thợ và tài xế xe tải tử vong. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình xác minh, làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/8, Bắc Bộ nắng nhiều, độ ẩm không khí thấp khiến thời tiết khô nóng. Phía Nam vẫn tiếp tục mưa dông kéo dài, có những điểm mưa lớn. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 130mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngày 30/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó và cao nhất trong 5 ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.820 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.516 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 19 ca. Sau nhiều ngày không có bệnh nhân nặng, trong 24 giờ qua cả nước đã ghi nhận 1 bệnh nhân đang thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.