Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố quyết định triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc công an tỉnh; quyết định thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và quyết định bố trí, điều động lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị.

Chiều 31/8, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy trực thuộc Công an tỉnh Phú Thọ. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ giảm 2 đơn vị cấp phòng: Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Đồng thời, Công an tỉnh Phú Thọ thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (Tổ phó thường trực); Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 932 ngày 6/8/2023 thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 31/8, ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác nhận ông Hoàng Văn Đức (nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên - Huế) và ông Hà Thúc Nhật (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán) không còn làm việc tại CDC tỉnh này. Trước đó, vào đầu tháng, sở này thông báo cho phép ông Đức và ông Nhật trở lại CDC tỉnh làm việc vì Công an Thừa Thiên - Huế đã tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến hai ông này. Ông Đức và ông Nhật là bị can trong vụ án hình sự về vi phạm trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế phòng chống dịch, kit xét nghiệm COVID-19, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, hiện tại ông Đức và ông Nhật không còn đủ điều kiện để đi làm trở lại do Công an Thừa Thiên - Huế đã phục hồi điều tra vụ án, phục hồi bị can đối với hai ông.

Ngày 31/8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh kèm nội dung được cho thiếu nữ 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ nhà người quen tại phường 5 TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long). Trong một đoạn clip, thiếu nữ xác nhận mình là L.N.G. (14 tuổi), được mẹ cho sống như vợ chồng với một thanh niên. Do mâu thuẫn với “bạn trai”, G. chạy xe đạp từ Hậu Giang sang Vĩnh Long sống nhờ nhà người quen. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường 5, TP Vĩnh Long cho biết, bước đầu xác định thông tin đăng trên mạng là đúng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh sự việc để có hướng xử lý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 1/9), Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm. Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 90 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm.

Ngày 31/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 38 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.858 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.534 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nặng. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.

Tối 31/8, một vụ cháy nhà xảy ra tại địa bàn phường Phong Nẫm, TP Phan Thiết (Bình Thuận) làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 31/8, vụ cháy xảy ra tại căn nhà của hộ ông Tạ Văn Hưng cũng là tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa bàn phường Phong Nẫm, TP Phan Thiết. Sau khi đập vỡ vách tường một nhóm người chui vào bên trong để cứu người, nhưng một nam thanh niên đã bị điện giật tử vong. Sau đó lực lượng Cảnh sát PCCC TP Phan Thiết đã tiếp cận hiện trường vào bên trong căn nhà đưa được 3 người là 3 mẹ con ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên người mẹ đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)