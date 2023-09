Bản tin 8H: Bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' trong nhà nghỉ

TPO - Công an kiểm tra phòng 502 của nhà nghỉ Rolex, ở phường Bần Yên Nhân, TX Mỹ Hào, Hưng Yên phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện phê ma túy.

Chiều 2/9, Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết khoảng 3h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nhóm nam nữ “bay lắc” trong phòng 502 nhà nghỉ Rolex (tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân) do Nguyễn Hữu Đức (SN 1995, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) làm quản lý. Qua kiểm tra công an phát hiện tại đệm trải trên nền phòng có 1 đĩa sứ màu trắng trên mặt đĩa có chất bột màu trắng, nghi là ma túy, 1 ống hút được cuốn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng và 1 thẻ cứng màu vàng, đều bám dính chất bột màu trắng, nghi là ma túy... Quá trình làm việc, công an xác định, nhóm thanh niên gồm 21 người, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó 19 dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Đoàn Ngọc Chính (SN 1994, ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) là người cung cấp ma túy và Nguyễn Hữu Đức cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 2/9, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn H. (SN 1980, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Trước đó, khoảng 20h ngày 24/8, bố ông H. bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn. Sau đó, ông H. đăng 2 bài viết lên Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng CSGT. Ông H. xóa bài khoảng 30 phút sau đó. Khi bị công an mời về trụ sở, ông H. Khai do sử dụng rượu bia nên không kiềm chế được bản thân đăng tin sai sự thật. Ngay sau đó, ông H. đăng bài lên Facebook cá nhân để đính chính lại bài đăng và xin lỗi lực lượng CSGT.

Tối 2/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trưa 30/8, Thượng úy Lưu Văn Ngọc, Công an huyện Lục Ngạn, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo 115 triệu đồng qua mạng. Theo đó, sau khi nhận được tin báo chị Lâm Thị Liên, Trưởng cửa hàng Viettel Lục Ngạn, về việc bà H.T.T. (SN 1963, xã Mỹ An) muốn chuyển số tiền 115 triệu cho một số tài khoản lạ, với biểu hiện lo lắng, Thượng úy Ngọc đã đến cửa hàng động viên tinh thần và mời bà H. về trụ sở công an huyện. Bà T. cho biết, sáng cùng ngày có một người đàn ông gọi điện tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nghi vấn bà T. liên quan tới vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu bà phải chuyển hết tiền trong sổ tiết kiệm để chứng minh tài chính. Bà liên tục nhận các cuộc gọi đe dọa, trấn áp về tinh thần. Khi nghe giải thích, bà T. mới nhận ra suýt bị mất tiền oan. Sau đó, Thượng úy Ngọc đưa bà T. về nhà và trao trả số tiền trên cho gia đình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3-4/9, Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng ven biển gần sáng và ngày 4/9 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm. Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngày 2/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, giảm 3,5 lần so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.912 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.551 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 2 bệnh nhân nặng đang phải thở ôxy qua mặt nạ. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Chiều ngày 2/9, thông tin từ phòng CSGT tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ xe ô tô tông loạt 5 xe máy làm nhiều người bị thương. Bước đầu cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Nguyễn Chí H. (16 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, vào lúc 6h35 ngày 2/9 trên QL1A đoạn Km1604 + 750 thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, xe ô tô mang biển kiểm soát 60A-668.00 do H. tông vào 5 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 5 người điều khiển xe máy bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 18 người, bị thương 23 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Theo đánh giá, so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí. Trong đó, tăng 3 vụ, 1 người chết và 5 người bị thương. Cũng trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 8.868 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 18,2 tỷ đồng; tạm giữ 152 xe ô tô, 2.831 xe môtô, 30 phương tiện khác; tước 1.773 giấy phép lái xe các loại. (XEM CHI TIẾT)