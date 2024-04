Giả danh thanh tra sở y tế chào mời mua thuốc đông y

Ngày 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức gọi điện thoại cho người mắc bệnh xương khớp, giả danh Thanh tra Sở y tế mời mua thuốc... chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các đối tượng gọi điện và tự xưng là Phan Thanh Hải – Thanh tra Sở Y tế, rồi thăm hỏi tình hình sức khỏe người bệnh, các loại thuốc đã dùng, sau đó mời mua thuốc “Calium”, “Phục Cốt Đơn” của “Nhà chùa Long Hương” hoặc “Trung tâm hỗ trợ sức khỏe” với giá từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng/1 đơn thuốc (từ 1 - 3 hộp thuốc trên), kèm theo “Thẻ bảo hành”.

Ngoài 'cam kết' bồi hoàn 50 triệu đồng nếu khách hàng phát hiện trong sản phẩm có chất gây hại, trên "Thẻ bảo hành' còn ghi nội dung: Liệu trình cuối, hàm lượng cao và chuyên sâu giúp dứt điểm và chống tái phát; Cải thiện trên 90% bệnh lý (Nếu không nhà thuốc sẽ hỗ trợ miễn phí đến khi dứt điểm, khỏi hẳn bệnh); Hoàn tới 80% chi phí điều trị nếu bệnh lý không cải thiện.

Theo cơ quan công an, các đối tượng chuyển thuốc cho người bệnh qua dịch vụ EMS Việt Nam hoặc Viettel Post, nhờ thu tiền hộ qua nhân viên giao hàng.

Sau đó, đối tượng lừa người bệnh tham gia chương trình lập sổ hỗ trợ thăm khám bệnh miễn phí tại các Bệnh viện Trung ương hoặc sẽ được hỗ trợ một lần với số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, với điều kiện phải nộp tiền phí lập sổ hoặc tiền thuế giá trị gia tăng vào tài khoản số 0775195475 tại Ngân hàng VPBank mang tên Võ Thị Châu Giang hoặc tài khoản số 28829072004 tại ngân hàng TMCP Quân đội mang tên Nguyễn Văn Quang.

Qua vụ việc trên, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.

Cuối năm 2023, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Tâm (SN 1999, trú tại Ý Yên, Nam Định).Các đối tượng quảng cáo các loại sản phẩm và giao cho mỗi nhân viên từ 50-100 số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ để gọi điện thoại giả danh bác sĩ, thanh tra sở y tế…. lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán thuốc đông y và tham gia chương trình “những người uống thuốc đông y lâu năm sẽ được nhà nước chi trả 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc và được tặng 1 thẻ khám chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung Ương”.Nếu bị hại đồng ý sẽ được “làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám, gửi bưu phẩm là thuốc chữa bệnh xương khớp; khoảng 10 ngày sau hiệp hội thanh tra sẽ về thăm khám và chi trả 80% số tiền như đã hứa, yêu cầu bị hại phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1 - 3 triệu đồng tùy từng bị hại”.Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.