Bản tin 8H: Trao quyết định nghỉ hưu cho Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TPO - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt vừa nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2023.

Ngày 28/11, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi gặp mặt chia tay và trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2023 đối với Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt sinh ngày 10/2/1963. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ điều động về công tác tại Bộ VHTTDL tháng 5/2021, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ông cũng từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra TP Thủ Đức (TPHCM) vừa công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý trật tự xây dựng 2021-2022 tại UBND phường Thảo Điền. Sau khi kiểm tra ngẫu nhiên từ ngày 1/8 đến 12/9, đoàn thanh tra đã phát hiện 11 công trình xây dựng không phép (chủ yếu biệt thự và nhà ở). Trong đó, 7 công trình xây dựng không phép đã bị UBND phường ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng chưa thực hiện. 6 công trình xây dựng không phép đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Đối với công trình xây dựng sai phép, thanh tra phường Thảo Điền phát hiện 16 địa chỉ không đúng so với giấy phép xây dựng.

Khoảng 14h ngày 28/11, khi qua cầu Sài Gòn (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM), anh Nguyễn Hòa Hòa (53 tuổi), thuyền trưởng cano chở khách du lịch đi trên sông Sài Gòn từ Củ Chi về bến Bạch Đằng, nghe tiếng người dân la hét, đứng đông trên cầu. Nghi có người nhảy sông anh Hòa dừng lại kiểm tra. Phát hiện một phụ nữ có biểu hiện đuối nước, anh Hòa cùng du khách tiếp cận đưa người phụ nữ khoảng 50 tuổi lên bờ. Thời điểm đưa vào bờ, nạn nhân còn tỉnh táo, được người dân sơ cứu. Trên cầu Sài Gòn, người phụ nữ để lại va li kèm tờ giấy viết tay ghi dòng chữ: "Tôi không người thân xin hãy giúp tôi. Hãy thiêu và rải tro cốt xuống biển, số tiền này tôi xin hậu tạ xin cảm ơn".

Ngày 28/11, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật ông Lê Văn Cường, đảng viên Chi bộ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Đảng bộ Phòng PK02 thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk; nguyên đảng viên Chi bộ Công an phường 9, Đảng bộ TP Đà Lạt thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, ông Cường bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Theo UBKT, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2021, ông Cường đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đánh giá của UBKT, khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Cường gây dư luận xấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và bản thân ông Cường, mức độ vi phạm rất nghiêm trọng.

Tối 28/11, bảng đèn LED của Trường THCS Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) đăng 2 dòng chữ luân phiên "nhà cái" "***Bet”. Hình ảnh và video được anh N.Q.Đ, một người dân TP Quy Nhơn, cung cấp và cho rằng, bảng điện tử trường học phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục lại xuất hiện những thông tin trên rất phản cảm. Anh Đ. rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng này tiếp tục xảy ra. Hiện, Công an TP Quy Nhơn đã nắm được vụ việc và sẽ trình báo lên cấp trên để làm việc với nhà trường, xử lý theo quy định.

Chiều 28/11, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ bà cụ 97 tuổi nằm chết trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Nam (SN 1964, trú phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn) mang đồ ăn sáng đến nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị B. (SN 1926, sống một mình tại phường Hoài Xuân) như thường lệ. Đến nơi, ông Nam phát hiện bà B. tử vong trên giường. Trong quá trình thay quần áo, người thân phát hiện trên khắp cơ thể bà B. có nhiều vết bầm, mặt và chân phải có vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc đang được điều tra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (29/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều 30/11, bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh trong đất liền có gió đông bắc mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Từ khoảng đêm 30/11 đến ngày 3/12, khu vực từ nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.