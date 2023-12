Bản tin 8H: Công tác cán bộ tại Tổng cục Thuế

TPO - Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế).

Ngày 4/12, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội - giữ chức Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế). Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đánh giá, ông Nguyễn Hữu Hùng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã có thời gian trên 30 năm công tác trong ngành Thuế, trải qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác. Trước đó, ông Hùng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội từ ngày 1/1/2022.

Ngày 4/12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Phương Nam đã trao quyết định điều động Trung tá Ngô Nhật Tân, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Đông Hà. Trung tá Ngô Nhật Tân sinh năm 1984, quê quán huyện Vĩnh Linh.

Ngày 4/12, Công an TP Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 4 người thương vong tại chùa Sặt (phường Trang Hạ). Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Huỳnh T. có quan hệ tình cảm với N.N.A. (SN 2007, ở Trang Liệt, Trang Hạ, TP Từ Sơn). Khoảng 17h ngày 4/12, T. hẹn A. đến chùa Sặt để nói chuyện. A. rủ thêm bạn là N.Đ.H (SN 2008), N.T.T (SN 2008) và một người tên Hiếu (SN 2008). Ngoài ra, Khôi và N.N.C.A (SN 2007) đi cùng nhóm. Khi đến điểm hẹn, 4 người chờ ở bên ngoài, còn N.N.A và N.N.C.A đi gặp T. Sau đó, T. dùng dao đâm hai nữ sinh, gây thương tích cho Khôi và tự sát. Vụ việc khiến N.N.A và N.N.C.A tử vong tại bệnh viện, Khôi và T. (nghi phạm) bị thương đang cấp cứu.

Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, việc nghỉ Tết Dương lịch 2024 được thực hiện theo đúng quy định tại Bộ luật Lao động 2019. Năm 2024, Tết Dương lịch rơi vào ngày thứ hai (1/1/2024), người lao động được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương. Do ngày 30 và 31/12/2023 rơi vào thứ Bảy và Chủ nhật, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Nhà nước có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/12, miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ tăng nhẹ trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về từ 6/12. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Từ chiều và đêm 6/12, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Từ ngày 6 - 7/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tối 4/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Rốk (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) xác nhận, tấm thiệp có nội dung: “Làm đám giỗ và ra mắt vợ” là có thật. Tấm thiệp do ông T.V.V. (81 tuổi, trú thôn 7, xã Ea Rốk) đặt in. Theo Ban tự quản thôn 7, cụ ông T.V.V có mời cán bộ trong thôn dự tiệc “Làm đám giỗ và ra mắt vợ” vào ngày 7/12. Vợ ông V. đã mất khoảng 5-6 năm, con cái đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Còn ông V. sống một mình nhiều năm nay. Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ ông rất khỏe khoắn, minh mẫn. Được biết, vợ mới của cụ ở cùng xã, năm nay gần 60 tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Sở GTVT TP.HCM vừa có tờ trình gửi Hội đồng Thẩm định TP.HCM, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây cầu Thủ Thiêm 4 theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Công trình dự kiến khởi công vào năm 2025 và hoàn thành năm 2028. Thời gian thu phí hoàn vốn cho dự án 18 năm 8 tháng. Cầu Thủ Thiêm 4 dài hơn 2km, riêng phần cầu dài 1,6km, quy mô 6 làn xe, vượt sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 6.030 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách thành phố 2.826 tỷ đồng (chiếm 49,5%) và vốn BOT là 2.883 tỷ đồng (chiếm 50,5%). Cầu có thiết kế có thể nâng hạ nhịp chính với tĩnh không tối đa 45m giúp các tàu lớn như tàu khách quốc tế lưu thông trên sông Sài Gòn để vào trung tâm thành phố. (XEM CHI TIẾT)