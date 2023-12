Bản tin 8H: Sinh viên bị đuổi khỏi ký túc xá vì xem phim đồi trụy

TPO - Một sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bị buộc phải rời khỏi ký túc xá trong tháng 12 vì xem phim đồi trụy.

Trung tâm ký túc xá Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tiến hành chấm dứt hợp đồng thuê chỗ năm 2023-2024 đối với một sinh viên. Lý do sinh viên này bị chấm dứt hợp đồng theo thông báo này là do đã xem phim đồi truỵ, điều này vi phạm mục B, khoản III, điểm 3.22 quy định về xử lý kỷ luật. Sinh viên phải thực hiện bàn giao tài sản cho ký túc xá trước 11h ngày 21/12/2023 và dọn ra khỏi ký túc xá từ ngày 1/1/2024. Theo nội quy ký túc xá Trường ĐH bách khoa TP.HCM, cấm sinh viên sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện, cá độ, đánh bạc, chơi bài, games online có tính chất cờ bạc, xem phim ảnh, tài liệu phản động, đồi truỵ, sử dụng các loại hung khí, dao mũi nhọn...

Chiều 1/12, trên tài khoản Zalo của ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), bất ngờ đăng thông tin chửi bới nhiều lãnh đạo, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, bài viết đăng giấy mời của Sở NN-PTNT tỉnh về việc làm rõ nội dung phản ánh đối với ông Trần Xuân Phước liên quan đến đạo đức, lối sống và thực thi công vụ. Ngoài ra, bài viết còn có tấm ảnh chụp lại đoạn tin nhắn có nội dung chửi bới, xúc phạm ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NN-PTNT và một số lãnh đạo, cán bộ của sở này. Về vấn đề này, ông Dương cho biết trước đây ông Phước làm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk nhưng bị điều làm công việc hiện tại do một số vi phạm. Ông Phước đã nhắn tin chửi bới nhiều người, trong đó có ông Dương.

Ngày 1/12, Sở GTVT TP.HCM có tờ trình gửi Hội đồng Thẩm định TP.HCM (do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực) về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo tờ trình, cầu Cần Giờ kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ có chiều dài khoảng 7,3km. Trong đó, phần cầu vượt sông Soài Rạp có chiều dài gần 3km, hai phần đường dẫn hai đầu cầu dài 4,3km. Điểm đầu dự án tại vị trí nằm trên Đường 15B theo quy hoạch, cách rạch Mương Ngang khoảng 500m về phía Bắc. Điểm cuối dự án sẽ kết nối vào đường Rừng Sác tại lý trình Km2+100 (cách bến phà Bình Khánh khoảng 2,1km về phía Nam). Quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe (4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp), vận tốc thiết kế 60km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 11.087 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố (khoảng 5.246 tỷ đồng) và vốn BOT của nhà đầu tư (khoảng 5.323 tỷ đồng).

Theo báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 của Tổng cục THADS, công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm qua. Cụ thể, các cơ quan THADS đã thi hành xong 574.819 việc, đạt tỉ lệ 83,25% (tăng 0,75% so với năm 2022). Về tiền, đã thi hành xong hơn 89.412 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 46,78% (tăng 1,24% so với năm 2022). Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế tiếp tục được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, ghi nhận, cụ thể, đã thi hành xong 2.264 việc tương ứng với hơn 20.405 tỷ đồng. Về kết quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng, tổng số phải thi hành là 39.710 việc, tương ứng với gần 153.682 tỷ đồng. Đã thi hành xong 4.963 việc, tương ứng với số tiền gần 21.265 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Từ ngày 2 đến 3/12, khu vực Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngày 1/12, UBND thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) cho biết, vừa ra văn bản thu hồi thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt. Theo đó, ngày 6/10, UBND thị trấn Chư Sê đã ký thư mời về việc kết nối nông sản ủng hộ nông dân Việt. Sau khi có thông tin phản ánh của các cơ quan có liên quan, UBND thị trấn đã kiểm tra, cho rằng, thư mời chưa đúng thể thức văn bản hành chính theo quy định. Ngoài ra, thư mời có nội dung chưa có các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Trong khi đó, trên địa bàn thị trấn diện tích trồng khoai lang cùng sản lượng ít. Hơn nữa văn bản của UBND thị trấn chỉ có giá trị giới thiệu sản phẩm trên địa bàn, việc quảng bá chung khu vực Tây Nguyên như văn bản là chưa đúng về quản lý hành chính. (XEM CHI TIẾT)