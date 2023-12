Bản tin 8H: Quân ủy Trung ương chỉ định nhân sự mới

TPO - Quân ủy Trung ương chỉ định 3 nhân sự tham gia Đảng ủy Quân khu 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Quân ủy Trung ương kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo Quyết định của Quân ủy Trung ương, Đại tá Trần Thanh Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Đại tá Trương Quang Sinh - Cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu, Đại tá Nguyễn Dương Kiên - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315, được chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 5, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch và Trung tướng Thái Đại Ngọc đã trao quyết định của Quân ủy Trung ương đồng thời tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Thanh Hải và Đại tá Trương Quang Sinh. Do điều kiện công tác không thể tham dự hội nghị, Đại tá Nguyễn Dương Kiên sẽ được Đảng ủy Quân khu 5 trao quyết định trong thời gian tới.

Ngày 7/12, Công an quận Tân Bình đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trên địa bàn. Khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn nhà 5 tầng trên đường A4, phường 12, quận Tân Bình. Nạn nhân được xác định là anh L.V.G. (24 tuổi, quê Điện Biên). Nơi xảy ra vụ việc là văn phòng công ty kinh doanh bất động sản. Theo một số nhân chứng, G. là nhân viên trong công ty này. Khoảng 2 ngày nay, mọi người không thấy G. xuất hiện tại phòng làm việc. Chiều 7/12, mọi người trong công ty phát hiện mùi hôi, đi kiểm tra mới biết G. tử vong cạnh ổ điện, nghi bị điện giật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/12, thời tiết miền Bắc duy trì tình trạng sương mù vào sáng sớm, nền nhiệt giảm sâu với mức thấp nhất 15-18 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng mạnh lên ngưỡng 25-27 độ C, trời nắng. Với mức chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm lên tới 10 độ C kèm theo hiện tượng sương mù, ô nhiễm không khí có thể quay trở lại nhiều nơi, đặc biệt là Hà Nội. Miền Trung cũng xuất hiện nắng trở lại và tăng nhiệt, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi. Nam Bộ, Tây Nguyên thời tiết chủ đạo là nắng ban ngày, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra vụ nổ xảy ra tại nhà dân ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn. Khoảng 17h ngày 7/12, người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau của một ngôi nhà. Tiếng nổ khiến tường nhà, mái tôn đổ sập, đồ đạc văng hết ra khu vực bên ngoài. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ việc; đã xác định được một người tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 7/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Nghệ An) đã giải cứu thành công một cô gái có ý định nhảy lầu tự tử.Khoảng 16h45 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có một cô gái trẻ cầm dao đứng trên tầng thượng toà chung cư cao 27 tầng (số 7 đường Quang Trung, thành phố Vinh) có ý định tự vẫn. Sau đó, cảnh sát đã tiếp cận, đánh lạc hướng và nhanh chóng khống chế, giải cứu thành công cô gái an toàn. Được biết, cô gái này sinh năm 2004, quê quán tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. (XEM CHI TIẾT)

Tối 7/12, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố điều động ông Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 đến nhận công tác tại HĐND TPHCM để giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê Bạc Liêu. Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước đó, sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP HCM, Trưởng Ban pháp chế HĐND TP HCM Phạm Quỳnh Anh công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Kiên. (XEM CHI TIẾT)