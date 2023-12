Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự

TPO - Bộ Quốc phòng quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Anh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tá Nguyễn Huy Thăng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghỉ chờ hưu; Đại tá Vũ Hồng Anh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395 nay giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương từ ngày 15/12/2023. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Thăng đã bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương trên các mặt công tác và những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngày 16/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa quyết định cấp bổ sung kinh phí 7 tỷ đồng cho Sở Y tế để phân bổ cho Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Quảng Nam đảm bảo nguồn kinh phí chi trả lương cho người lao động. Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, giữa tháng 10/2023, UBND tỉnh cũng đã bổ sung cho Bệnh viện YHCT 1,27 tỷ đồng để chi hoạt động thường xuyên và hoạt động khám chữa bệnh. Ngoài ra, Quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam cũng vừa cấp tạm ứng quý IV/2023 cho Bệnh viện YHCT hơn 1,8 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, bệnh viện này đã được tạm ứng hơn 11 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/12, Bệnh viện YHCT Quảng Nam đã nợ 5,5 tháng lương của 136 người lao động với số tiền khoảng 5,3 tỷ đồng và chậm đóng BHXH hơn 1,1 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên phạm vi cả nước. Các đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp, với thời hạn là tối đa 45 ngày, triển khai thanh tra trong tháng 12; thời kỳ thanh tra từ ngày 15/7/2021 đến 30/11/2023 (thời điểm ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030). Dự kiến, thanh tra các bộ, ngành, địa phương kết thúc thanh tra trực tiếp, tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền kết luận thanh tra và gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (trước ngày 30/4/2024).

Ngày 16/12, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) xác nhận sự việc xảy ra ở địa phương tối ngày hôm trước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 15/12, anh M.V.L. (32 tuổi, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng) điều khiển xe máy lưu thông trên đường xã không may bị mất lái, đâm vào tường nhà dân ở góc đường, tử vong tại chỗ. Anh L. tử vong ngay trước ngày cưới vợ, rước dâu. Được biết, tối 15/12, chú rể L. cùng bạn bè sang nhà cô dâu (cách nhà chú rể 500 m) để vui văn nghệ. Khi ra về, chú rể bị tai nạn cách nhà cô dâu khoảng 50m.

Chiều 16/12, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ 1 em học sinh được phát hiện tử vong do đuối nước. Trước đó, nhóm gồm 8 em học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn TP Phan Thiết cùng 1 em khác (đã nghỉ học) đi xe máy đến cắm trại ở xã La Ngâu, huyện Tánh Linh. Theo nhân chứng, sau khi nướng đồ ăn, cả nhóm xuống sông tắm. Một lúc sau, nhóm phát hiện em M.T.T (SN 2009, ngụ TP Phan Thiết) bị chìm nên tri hô. Một người dân xuống mò tìm, sau ít phút đã tìm thấy thi thể em học sinh mất tích ở độ sâu khoảng 2m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/12, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20/12. Ngày và đêm 17/12 khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét. (XEM CHI TIẾT)