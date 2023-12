Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc Điện lực Đắk Nông

TPO - Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc PC Đắk Nông từ ngày 15/12/2023.

Ngày 14/12, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) giữ chức vụ Giám đốc PC Đắk Nông. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC Trương Thiết Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc PC Đắk Nông, giữ chức vụ Giám đốc PC Đắk Nông từ ngày 15/12/2023, thời gian là 5 năm.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 cán bộ, cựu quân nhân công an đã nghỉ hưu trong tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội gồm 27 người, Ban Thường vụ: 9 người; Ban Kiểm tra: 3 người. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn - Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy viên Ban thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy ký ban hành Kế hoạch số 830/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời gian thăm, tặng quà dự kiến từ ngày 1 - 31/1/2024. Nguồn kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là trên 17,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 15,1 tỷ đồng dùng để mua quà tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, với mức 1.200.000 đồng/suất (trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 200.000 đồng). Quà cho các trung tâm điều dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa vào khoảng trên 2,6 tỷ đồng.

Năm 2023, du lịch Quảng Bình phục hồi và có đà tăng trưởng trở lại sau nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Trong năm, du lịch Quảng Bình ước tính đón hơn 4,5 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đến với tỉnh có khoảng 118.000 lượt, gấp 2,14 lần so với năm 2022, đạt 118% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 5.100 tỷ đồng. Trước kết quả khả quan đó, du lịch Quảng Bình đề ra nhiều mục tiêu cho năm 2024 phấn đấu đón 4,5 đến 5 triệu lượt khách, tăng thu từ du lịch trên 5.600 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội thông tin, trong ngày 15/12, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý gần 400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 1 người tử vong, 2 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 399 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 63 phương tiện, 183 bộ giấy tờ, tước 43 giấy phép lái xe. Xử lý 15 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 59 trường hợp vi phạm, trong đó có 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Phát hiện, bắt giữ, bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Gần sáng và ngày 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20/12.

Ngày 15/12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trong Công an nhân dân đối với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)