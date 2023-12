Bản tin 8H: Thăng quân hàm cho Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

TPO - Đồng chí Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vừa nhận quyết định thăng quân hàm Trung tướng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa trao quyết định thăng quân hàm Trung tướng cho đồng chí Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.Trung tướng Phạm Trường Sơn sinh năm 1967, quê quán thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Quân sự. Trung tướng Phạm Trường Sơn là ĐBQH khoá XV, thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định 998/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 9 và Chánh Văn phòng VKSND TP Đà Nẵng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng 15 VKSND TP Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm, điều động đối với đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND TP Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng phòng 9 VKSND TP Đà Nẵng; đồng chí Phạm Ái Linh - Phó Viện trưởng VKSND quận Thanh Khê giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND TP Đà Nẵng.

Khoảng 16h30 ngày 18/12, nam tài xế khoảng 45 tuổi điều khiển ô tô mang BKS 15A- 958.XX di chuyển từ sân Học viện Tài Chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra cổng chính. Khi cách cổng khoảng 5m thì xảy ra va chạm với anh N.T.D. (SN 2002, quê ở Ý Yên, Nam Định). Sau đó, ô tô tiếp tục lao nhanh qua cổng chính theo hướng đường Lê Văn Hiến và đâm vào bà N.T.T. (SN 1968, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đi bộ. Cú va chạm mạnh khiến bà N.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.T.D. bị thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và bung túi khí, còn biển quảng cáo của số nhà 123 đường Lê Văn Hiến bị đổ sập. Tài xế N.P.H. rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn liên hoàn.

Ngày 18/12, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ một phụ nữ bị thương nghi do trúng đạn chì. Theo đó, khoảng 8h ngày 16/12, khi đang đứng ở khu vực chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) bà U.T.T. (SN 1968, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) bất ngờ bị thương ở ngực, cách vùng cổ 10 cm, nghi do trúng đạn chì. Bước đầu, đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, trú khu phố Phú Ân, phường An Phú, TP Tam Kỳ). Mạnh thừa nhận thời gian trên có hành vi dùng súng hơi thể thao bắn thử tại nhà, hướng về phía chợ Tam Kỳ (cách khoảng 600m) và nghi đã trúng người bà T. Lực lượng chức năng kiểm tra đã thu được 2 khẩu súng thể thao (súng hơi), 356 viên đạn chì loại nhỏ, 200 viên đạn chì loại lớn.

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi nắm thông tin tiệm bánh mì Phượng (số 2B Phan Châu Trinh, TP Hội An) mở cửa trở lại vào ngày 17/12, cơ quan chức năng đã kiểm tra, yêu cầu chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong ngày 18/12, tiệm bánh mì Phượng đã đóng cửa. Trước đó, trả lời báo chí về việc mở cửa bán trở lại, chủ tiệm bánh mì Phượng cho biết để thăm dò. Lãnh đạo UBND TP Hội An cũng xác nhận TAND TP Hội An đang thụ lý một số đơn của thực khách khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng vì lý do gây ra ngộ độc thực phẩm. Nguyên đơn là khách du lịch đến từ Hà Nội. Ngoài ra, có thông tin cho biết một số khách người Trung Quốc đã ủy quyền cho luật sư người Việt làm đơn khởi kiện tiệm bánh mì Phượng vì lý do tương tự.

Ngày 18/12, thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho thấy, tuần qua (từ ngày 08 - 15/12), Hà Nội ghi nhận 761 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tiếp tục giảm so với tuần trước đó (1.141 ca). Dịch sốt xuất huyết ghi nhận tại 29 quận, huyện, thị xã. Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 14 ổ dịch tại 8 quận, huyện, thị xã; tương đương với tuần trước (14 ổ dịch) gồm: Hà Đông (4 ổ dịch); Bắc Từ Liêm, Thanh Oai, Hai Bà Trưng (2 ổ dịch); Thanh Trì, Đống Đa, Sơn Tây, Tây Hồ (1 ổ dịch). Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 39.343 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2022 (18.309/25). Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 575/579 xã, phường, thị trấn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/12, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong hai ngày 19 và 20/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ. Trong đợt rét đậm, rét hại này, trung du vùng núi phía Bắc khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Từ đêm 19/12, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông.