Bản tin 8H: Vợ chồng sốc nhập viện vì mất 1,4 tỷ đồng vừa vay ngân hàng

TPO - Cặp vợ chồng ở Nghệ An nhập viện cấp cứu sau khi số tiền 1,4 tỷ đồng mới vay ngân hàng bị kẻ gian lấy mất.

Thông tin từ Công an xã Nghi Phú, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc người dân bị mất cắp số tiền lớn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 chiều 21/12, anh N.V.K (SN 1976, trú tại xóm 9, xã Nghi Phú) đi xe máy lấy tiền từ ngân hàng về tới kiốt thuê để kinh doanh hàng ăn tại địa chỉ số 376, đường Nguyễn Trãi. Sau khi dừng xe trước kiốt, anh K. vào trong giải quyết việc riêng, sau ít phút đi ra thì phát hiện cốp xe máy bị cạy. Toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng vay từ ngân hàng về bị mất sạch. Điện thoại cũng bị lấy mất. Hiện Công an xã Nghi Phú đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh xác minh, điều tra xử lý. Được biết, số tiền trên vợ chồng anh K. vay để cho con đi nước ngoài. Hiện anh K và vợ là chị N.T.X bị sốc nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 21/12, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và người đi bộ khiến cả 2 bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, tối 20/12, em Phan Vũ Gia H. (học sinh lớp 8, Trường THCS Trần Phú, TP Gia Nghĩa) điều khiển xe máy tông trúng cô Nguyễn Thị N. (SN 1973, giáo viên Trường THCS Trần Phú) đang đi bộ qua đường ở khu vực phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa). Vụ tai nạn khiến H. bị chấn thương sọ não, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Cô N. cũng bị chấn thương sọ não, được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Đến sáng 21/12, cô N. được bệnh viện trả về nhà do bệnh tình quá nặng.

Tối 21/12, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn xác nhận một vụ sạt lở xảy ra tại khai trường Công ty Cổ Phần than Cọc 6 - Vinacomin, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Khoảng 18h30 cùng ngày, nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ bốc xúc dưới đáy của mỏ than lộ thiên bất ngờ đất đá ở bên trên sạt lở xuống. Do sự việc diễn ra quá nhanh, 3 công nhân không kịp bỏ chạy nên bị vùi lấp. Nhận được tin báo, lực lượng cấp cứu mỏ có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc khiến 2 công nhân tử vong, 1 người cấp cứu ở bệnh viện.

Chiều 21/12, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết trong đợt cao điểm xử lý nồng độ cồn từ 16/11 đến 15/12 vừa qua, Công an TPHCM đã xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.095 trường hợp (tỷ lệ 94%) so với cùng kỳ năm 2022, so với tháng liền kề tăng 595 trường hợp (tỷ lệ 36%).Về tỷ lệ tăng 94% số trường hợp vi phạm, đại diện Công an TPHCM khẳng định kết quả xử lý vi phạm tăng cao như thế không hề bất thường, vì đây là thời điểm TPHCM mở cao điểm xử phạt. Cùng thời điểm trên, trên địa bàn thành phố xảy ra 180 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, 131 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2022 tăng 8 vụ, giảm 10 người chết, tăng 5 người bị thương; so với tháng liền kề giảm 25 vụ, giảm 36 người chết, giảm 2 người bị thương.

Cục Đăng kiểm vừa có danh sách các xe hết niên hạn sử dụng. Theo đó, từ ngày 1/1/2024, lượng xe hết niên hạn sử dụng là hơn 13.800 ô tô, trong đó có gần 6.730 xe chở hàng và gần 7.110 xe chở người. TP HCM là địa phương có số xe sẽ hết niên hạn từ năm 2024 nhiều nhất với khoảng 3.400 xe, tiếp theo là Hà Nội với hơn 2.100 xe. Về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định, theo quy định cứ cuối mỗi tuần, Cục Đăng kiểm sẽ thống kê và gửi danh sách xe hết niên hạn về cơ quan, địa phương để phối hợp kiểm soát, xử lý nếu xe vi phạm quy định.

Sáng 21/12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đặc biệt.Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP dự và trao Quyết định thành lập. Tổ chữa cháy và CNCH đặc biệt tập hợp 35 cán bộ ưu tú, xuất sắc nhất của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các quận, huyện. Thiếu tá Nguyễn Huy Linh- Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm tổ trưởng. Các thành viên của tổ sẽ tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, triển khai chữa cháy, CNCH các vụ cháy nổ lớn, sự cố phức tạp có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 9-12 độ C, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C. Đêm 22 đến ngày 23/12, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 8-11 độ C, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng kéo dài đến khoảng 25/12. Trong đợt rét đậm, rét hại này, trung du và vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá và sương muối.