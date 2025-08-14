Trộm xe tải ở Hà Tĩnh rồi chạy vào Lâm Đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nam thanh niên 20 tuổi đã lấy trộm xe tải đậu trước cửa một nhà hàng hải sản ở Hà Tĩnh rồi chạy vào Lâm Đồng thì bị cảnh sát lần ra hành tung, bắt giữ.

Ngày 14/8, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm xe ô tô của người dân.

Bốn hôm trước (10/8), anh Đậu Hồng Th. (SN 1987, trú phường Sông Trí) trình báo việc bị kẻ gian lấy mất xe ô tô tải nhãn hiệu Teraco, màu trắng, biển số 38C-192.81 khi chủ xe đậu trước cửa nhà hàng hải sản Thái Ngọc ở phường Hoành Sơn.

trom2.jpg
Đối tượng trộm tài sản cùng tang vật.

Từ tin báo, Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, xác minh. Lực lượng chức năng sau đó xác định Nguyễn Hoàn Phúc (SN 2005, trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) là kẻ gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ khi người này đang ở nơi cư trú.

Tại nhà nghi phạm, Công an Hà Tĩnh cũng thu được tang vật là xe ô tô tải nhãn hiệu Teraco, màu trắng biển số 38C-192.81 mà Phúc đã trộm để trả lại cho chủ tài sản.

Phạm Trường
