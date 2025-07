Mang xe trộm cắp từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ

TPO - Lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện đối tượng ở Nghệ An vượt 300 km ra Hà Nội tiêu thụ xe máy trộm cắp.

Ngày 4/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT Thủ đô vừa phát hiện, khống chế nam thanh niên trộm cắp xe máy ở Nghệ An, mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Theo đó, chiều 3/7, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Trung tá Lê Công Thông làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết.

Khoảng 17h, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên này bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng dừng được phương tiện kiểm tra.

Tại chốt, nam thanh niên khai tên là Hồ Viết Anh T. (SN 2010, trú tại huyện Quỳnh Lưu (cũ), tỉnh Nghệ An).

Qua đấu tranh tại chỗ, T. thừa nhận cùng đồng bọn vừa trộm chiếc xe máy vào khoảng 15h30 ngày 2/7 tại huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An và mang ra Hà Nội để tìm cách tiêu thụ.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng phương tiện về Công an phường Cầu Giấy để bàn giao, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.