Pháp luật

Google News

Bắt nhóm trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh

Hoài Văn
TPO - Lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở, 3 đối tượng từ Quảng Ngãi lén lút xâm nhập, đào trộm hàng hàng trăm gốc sâm của người dân Đà Nẵng mang đi tiêu thụ. Sau 24 giờ truy xét công an đã tìm ra thủ phạm

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Trà Linh vừa phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra phá vụ trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng trộm sâm cùng tang vật. Ảnh CA

Trước đó, ngày 16/8, Công an xã Trà Linh, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông H.V.T (trú thôn 2, xã Trà Linh), đại diện cho 5 hộ dân, về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính 300 triệu đồng, tại khu vực chốt trồng sâm chung ở thôn 2.

Công an xã Trà Linh nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra và phối hợp với các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT tại khu vực 5 tiến hành rà soát địa bàn, dựng lại hiện trường, khoanh vùng nghi phạm, thu thập từng dấu vết để truy vết đối tượng. Sau 24 giờ khẩn trương điều tra, chân dung nhóm trộm cắp đã được xác định.

Các đối tượng gây án là A Phân (18 tuổi), A Đoàn (18 tuổi), A Ghin (21 tuổi), cả ba đều trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm sâm mang đi tiêu thụ.

Tiến hành khám xét, công an đã thu giữ toàn bộ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2kg, cùng 115 triệu đồng tiền mặt do bán số sâm trộm cắp mà có và 2 xe mô tô được sử dụng làm phương tiện gây án.

Công an xã Trà Linh giữ khẩn cấp các đối tượng ngay sau khi đủ căn cứ, đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 5 tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Hoài Văn
