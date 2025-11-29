Nổ súng ‘góp vui’ đám cưới, người đàn ông bị bắt giữ

TPO - Tại đám cưới người quen, để “góp vui”, Trương Văn Bạch đã lấy súng rồi bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ như tiếng pháo.

Ngày 29/11, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Văn Bạch (SN 1986, trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h30’ ngày 13/11, Trương Văn Bạch đến dự đám cưới tại nhà anh Dương Văn N. (SN 1995), ở thôn Phố Hòa, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến khoảng 21h30’ cùng ngày, Bạch đi về nhà lấy súng đến đám cưới rồi bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ như tiếng pháo nhằm góp vui cho đám cưới. Nổ súng xong, Bạch mang súng về nhà cất giấu.

Trương Văn Bạch tại cơ quan công an.

Đến trưa 19/11, Bạch nghe được thông báo qua hệ thống loa phát thanh của Công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh về việc rà soát người liên quan đến vụ việc súng nổ tại đám cưới vào tối ngày 13/11.

Nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Trương Văn Bạch đã đến Công an xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh đầu thú về hành vi của mình và giao nộp khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.