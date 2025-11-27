Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an truy xét nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc ẩu đã, một người ngã xuống đường, ôm đầu nhưng vẫn liên tục bị các đối tượng lao vào đấm đá. Một số người còn nhặt gạch đá ven đường đập vào đầu nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của những phụ nữ đứng gần đó.

Ngày 27/11, Công an xã Hóc Môn cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra, truy xét nhóm thanh niên liên quan đến vụ ẩu đả trên đường Song Hành.

Clip vụ ẩu đả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26/11, người dân gần khu vực đường Song Hành nghe nhiều tiếng la hét, hô hoán. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện nhiều đối tượng, bao gồm cả nam lẫn nữ đang xô xát, hỗn chiến ngay giữa đường.

Trong đó, hai thanh niên bị nhiều người khác vây đánh. Một người trúng đòn ngã xuống đường và ôm đầu nhưng vẫn liên tục bị 3 đối tượng lao vào đấm đá. Một số đối tượng còn nhặt gạch đá ven đường đập vào đầu nạn nhân, bất chấp sự can ngăn của vài phụ nữ đứng gần đó.

dnha.png
dnhau-3204.png
Hình ảnh nam thanh niên bị đánh.

Bị đánh hội đồng, nạn nhân này cố sức vùng dậy bỏ chạy. Nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn đã có mặt ghi nhận vụ việc, thu thập lời khai và trích xuất camera trong khu vực.

Công an xã Hóc Môn đang phối hợp PC02 truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#Hóc Môn #hỗn chiến #công an #đánh nhau #TP.HCM #xã Hóc Môn #truy xét

Xem thêm

Cùng chuyên mục